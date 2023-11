Trade Deadline: 49ers rüsten Defense auf - Vikings holen Quarterback Dobbs

Die Trade Deadline am Dienstag brachte einige Wechsel innerhalb der NFL mit sich. Die San Francisco 49ers verstärkten ihre Verteidigung mit Defensive End Chase Young - nicht der einzige Abgang bei den Commanders. Die Minnesota Vikings reagierten auf die Verletzung von Kirk Cousins.

Acht Trades gingen rund um die Trade Deadline am Dienstag über die Bühne, mit denen sich einige Titelanwärter kurz vor Torschluss nochmal verstärkten. So zum Beispiel die San Francisco 49ers, die für einen Drittrundenpick im Draft 2024 Chase Young (24) von den Washington Commanders loseisten.

Defensive End Young, der Nummer-zwei-Pick im Draft 2020 und angehende Free Agent, sammelte in bislang sieben Spielen in der laufenden Saison fünf Sacks und 15 Tackles. "Wenn wir denken, dass wir eine Chance haben, unser Team zu verbessern, dann werden wir es machen", hatte Head Coach Kyle Shanahan am Montag angekündigt. Nun bekam San Francisco eben diese Chance, ein Upgrade für den Pass Rush an Land zu ziehen - und griff zu.

Auf Seiten Washingtons war Young nicht das einzige Defensiv-Ass, das seine Koffer packen musste. Schon vor dem Young-Trade fädelten die Commanders einen Deal mit den Chicago Bears ein für Defensive End Montez Sweat. Die Bears geben für den 27-Jährigen (6,5 Sacks und 21 Tackles in 2023) einen 2024er Zweitrundenpick ab. Washington legt damit klar den Fokus auf die Zukunft.

Dobbs nach Minnesota - Seahawks holen DE Williams

Derweil haben die Minnesota Vikings an ihrer Offense gefeilt und auf die schwere Verletzung von Quarterback Kirk Cousins (Achillessehnenriss) reagiert. Aus Arizona kommt Quarterback Joshua Dobbs (und ein Conditional Seven-Round Pick) für einen Sechstrundenpick im nächsten Draft. Zuvor hatte Minnesota Rookie Jaren Hall zum Starter für das kommende Spiel gegen die Atlanta Falcons ernannt, Dobbs wird wohl zunächst als sein Backup fungieren.

Der deutsche Receiver Amon-Ra St. Brown von den Detroit Lions bekam zudem Unterstützung, künftig spielt der ehemalige Browns-Receiver Donovan Peoples-Jones an seiner Seite. Dafür gab Detroit einen 2025er Sechstrundenpick ab. Der 24-Jährige soll der Receiver-Gruppe mehr Tiefe verleihen, vergangene Saison sammelte er 61 Receptions für 839 Yards und drei Touchdowns.

Im Rahmen der weiteren Deals des Deadline Days sicherten sich die Jaguars die Dienste von Offensive Lineman Ezra Cleveland von den Vikings, die Bills verpflichteten Cornerback Rasul Douglas von den Packers. Schon am Montag verstärkten die Seattle Seahawks zudem ihre Defense mit Leonard Williams, ein Defensive End, der 2016 auch schon mal im Pro Bowl stand. Für zwei zukünftige Draft-Picks wechselt der 29-Jährige von den New York Giants an die Westküste. Ebenfalls am Montag wurde Defensive End Kentavius Street von den Eagles zu den Falcons getradet.