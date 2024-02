Trabzon offenbar an Meunier interessiert

Türkische Medien berichten von einem Interesse von Trabzonspor an Rechtsverteidiger Thomas Meunier. Noch ist in Dortmund kein Angebot eingegangen, aber der BVB ist grundsätzlich gewillt, den 32 Jahre alten Belgier abzugeben. Das Transferfenster in der Türkei ist noch bis zum 9. Februar geöffnet, Meuniers gutbezahlter Vertrag läuft im Sommer aus.