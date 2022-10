Toyota macht den Corolla zum SUV

Schrägheck und Kombi waren nicht genug: Mit dem Corolla Cross legt Toyota eine zusätzliche Modellvariante seines Kompakten auf. Formal folgt der Neue der angesagten Crossover- beziehungsweise SUV-Ästhetik, antriebstechnisch stehen zwei Vollhybride zur Wahl.

Bereits auf zwölf Generationen kann Toyota beim Corolla seit 1966 zurückblicken. Nur für eine Zeitspanne von 2007 bis 2018 wurde die Modellreihe in einigen europäischen Märkten, darunter in Deutschland, auf den Namen Auris umgetauft. Was die Verkaufszahlen betrifft, hat sich das als wenig erfolgreich erwiesen. Dennoch: Rund um den Globus hat Toyota bislang mehr als 50 Millionen Einheiten verkauft, laut Herstellerangaben ist der Corolla damit das meistverkaufte Auto der Welt.

In diesen Tagen startet nun ein zusätzliches Corolla-Modell in den Verkauf: Der Corolla Cross mit der fünften Generation des markentypischen Vollhybridsystems ähnelt den schon bislang angebotenen Varianten - Schrägheck und Kombi - optisch nicht wirklich. Mehr Gemeinsamkeiten hat das neue SUV da schon mit dem größeren RAV4, zwischen ihm und dem CH-R siedelt Toyota den Cross auch an, ohne ihn dabei als Konkurrenten zu sehen.

2000 Euro Allrad-Aufschlag

Doch schon mit dem zunächst eingeführten Zweiliter-Hybrid und dessen 146 kW/197 PS, der in der bereits umfangreich ausgestatteten "Team Deutschland"-Stufe ab 38.600 Euro verkauft wird, kommt der Corolla Cross dem RAV4 ziemlich nahe. Jeweils mit Frontantrieb, allerdings in unterschiedlicher Ausstattung, liegen die beiden preislich nur rund 1000 Euro auseinander. Wer da noch etwas drauflegen will, greift zur ebenfalls frontgetriebenen 2.0 "Lounge"-Variante für 43.200 Euro. Die Allradversionen kosten jeweils 2000 Euro mehr. Die günstigere Einstiegsversion, der schwächere 1,8-Liter-Hybrid mit 103 kW/140 PS Systemleistung, wird erst im zweiten Quartal 2023 eingeführt.

Braucht keinen Stecker: Die kleine 1,5-kWh-Batterie wird während der Fahrt geladen. Hersteller

Äußerlich fällt der Cross von seiner Form her nicht aus dem Rahmen seiner Wettbewerber, die als SUV oder Crossover auftreten. Typisch für diese Spezies sind neben dem höheren, kantigen Aufbau eine kräftige Front mit wuchtiger Motorhaube und ausgestellten Radhäusern. Dazu als modisches Attribut schmale LED-Scheinwerfer.

Gehobenes Ambiente

Innen bietet der Corolla Cross nicht nur dank der hohen Sitzposition eine gute Rundumsicht, dazu übersichtliche Bedienungselemente sowie ein gehobenes Ambiente, wozu auch die bequemen, optional mit veganem Leder bezogenen Sitze beitragen. Ein- und Ausstieg gelingen ohne Akrobatik, weil die Türen weit öffnen. Allerdings spüren Fondpassagiere, dass ein kompakter Crossover gewisse Einschränkungen bei der Beinfreiheit erfordert, zumal dann, wenn die Vordersitze teilweise oder ganz zurückgeschoben werden. Ins gut zugängliche Gepäckabteil passen 433 bis maximal 1337 Liter. Die Heckklappe lässt sich gegen Mehrpreis elektrisch und per Fußbewegung öffnen.

Neu und immer an Bord ist das 12,3-Zoll-Kombiinstrument, genauso serienmäßig wird das Infotainment-System mit 10,5 Zoll großem Touchscreen geliefert. Er thront mittig über der Armaturentafel und gewährt bis auf das integrierte Navigationssystem, das beispielsweise im Kreisverkehr zu spät die Ausfahrt ankündigt, nicht nur schnelle Reaktionen, sondern auch eine brillante Darstellung. Sicherheit und Konnektivität, bis hin zu Over-the-Air Updates, kommen ebenfalls nicht zu kurz.

Blickfang: Auf dem Armaturenträger sitzt ein großer Touchscreen. Hersteller

Auf ersten Probefahrten erwies sich der Zweiliter-Cross als kompetenter Gleiter, der trotz der erwähnten Systemleistung von 146 kW/197 PS und 190 Newtonmetern Drehmoment nicht auf Sportlichkeit ausgelegt ist. Zu diesem Eindruck trägt nicht zuletzt das CVT-Getriebe bei, das im Gegensatz zu dem anderer japanischer Hersteller (beispielsweise Honda) weiterhin etwas träge und akustisch aufdringlich agiert. Selbst in den Stufen "Normal" und "Power" ändert sich leistungsmäßig nur wenig daran. Vielmehr heult der Antrieb über die CVT-Automatik beim Beschleunigen an Steigungen und beim Überholen auf. Obwohl Toyota Verbesserungen beim stufenlosen Getriebe einfließen ließ, gestalten sich die Wechsel der Fahrstufen nicht wesentlich harmonischer. Von Null auf Tempo 100 werden 7,5 Sekunden angegeben - das wiederum ist eigentlich nicht schlecht. In der Spitze läuft der Cross 180 km/h. Der WLTP-Normverbrauch wird mit 5,3 bis 5,4 l/100 km angegeben, ein Wert, den auch wir, überwiegend auf Landstraßen unterwegs, nur um 0,4 Liter überboten.

"Team Deutschland" überwiegt

Toyota will im kommenden Jahr rund 5000 Einheiten vom Corolla Cross verkaufen, davon je die Hälfte an gewerbliche und private Kunden. Einen Anteil von rund 80 Prozent sollen die Fronttriebler ausmachen, den Rest die Allradler "AWD-i". Im Ausstattungsmix dürfte das "Team Deutschland" mit 75 Prozent den Löwenanteil erreichen.

Ingo Reuss

Toyota Corolla Cross in Kürze:

Wann er kommt: Marktstart am 25. November

Wen er ins Visier nimmt: Hyundai Tucson, Kia Sportage, Renault Austral

Was ihn antreibt: Selbstladender Vollhybrid mit 2,0-l-Vierzylinder-Turbobenziner, Systemleistung 146 kW/197 PS

Was er kostet: Ab 38.600 Euro

Was noch folgt: Vollhybrid mit 1,8-l-Vierzylinder-Turbobenziner, Systemleistung 103 kW/140 PS im zweiten Quartal 2023