Tousart zurück im Mannschaftstraining - Becker steigert Intensität

Die Trainingsgruppe bei Union Berlin sah am Montag übersichtlich aus. Für das Spiel am Samstag in Wolfsburg bahnen sich dennoch personelle Alternativen an.

Beim 1. FC Union Berlin wurde am Montagnachmittag erstmals nach drei freien Tagen wieder trainiert. Weil acht Akteure mit ihren Nationalmannschaften unterwegs sind und Angreifer David Datro Fofana (Belastungssteuerung) sowie die Mittelfeldspieler Rani Khedira (Wadenverletzung), Andras Schäfer (Mittelfußbruch) und Laurenz Dehl (Knieverletzung) individuell in der Kabine arbeiteten, konnte Trainer Urs Fischer nur 15 Akteure auf dem Platz begrüßen.

Ersatzkeeper Yannic Stein fehlte, weil er am Sonntag beim Testspiel der U-21-Auswahl des Klubs gegen die U 21 der AS Monaco (2:2) den Kasten hütete.

Bei bulliger Hitze standen Spielformen auf dem Programm, an denen sich Mittelfeldmann Lucas Tousart bis zum Ende der Einheit voll beteiligen konnte. Der Franzose könnte damit am Samstag (15.30 Uhr) erstmals in dieser Saison bei einem Pflichtspiel im Kader stehen.

Im Vergleich zur letzten Woche waren auch Fortschritte bei Angreifer Sheraldo Becker zu erkennen, auch wenn er nicht bis zum Ende mittrainierte. Selbst bis dahin bestritt er schon Zweikämpfe bettreiten.

Bis Samstag stehen noch einige Einheiten an. Vielleicht ist Becker schon für Samstag eine Option, möglicherweise auch erst für die erste Champions-League-Partie am 20. September bei Real Madrid. In beiden Fällen könnten die Berliner Becker selbst als Joker gut gebrauchen.

Kürzer treten muss in jedem Fall derzeit Co-Trainer Sebastian Bönig, der seit 2014 zum Assistentenstab gehört und zwischen 2005 und 2009 in 134 Pflichtspielen (9 Tore) selbst für die Eisernen auflief. Bönig erschien überraschend mit Krücken auf dem Rasen, weil er sich in der vergangenen Woche einer Knieoperation unterziehen musste.

Seinem Einsatz in Wolfsburg und Madrid steht aber nichts im Wege. Jubelsprünge müsste sich der aktuell nicht besonders mobile Bönig aber im Falle des Falls verkneifen.