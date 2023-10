Tousart: "Ich wusste, dass ich dafür kritisiert werde"

Lucas Tousart spielt seit dieser Saison für Union Berlin - jetzt spricht er über den bisherigen Saisonverlauf, seine Ambitionen in Sachen Nationalmannschaft und natürlich seinen Wechsel.

Lucas Tousart wechselte vor etwas mehr als drei Jahren von Olympique Lyon zu Hertha BSC - mit der Absicht, alsbald Champions League zu spielen. Nun steht der zentrale Mittelfeldspieler beim Stadtrivalen Union unter Vertrag und läuft mit diesem in der Königsklasse auf. In einer Medienrunde sprach der Franzose über …

… die ersten Wochen bei Union Berlin: "Ich wurde sehr gut aufgenommen. Es ist ein familiärer Klub. Meine Frau und ich fühlen und sehr wohl in Berlin, ich bin glücklich hier zu sein."

… die Unterschiede zwischen Hertha und Union: "Der Klub ist sehr strukturiert. Der Trainer hat eine klare Spielidee. Das ist der Grund, weshalb der Verein in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich war. Alle Spieler wissen, wie die Spielidee aussieht und verhalten sich auch so."

… den aktuellen Negativlauf von sieben sieglosen Spielen in Folge: "Durch die Ergebnisse hat sich eine negative Dynamik entwickelt. Wir versuchen aber, zuversichtlich zu bleiben. Das kann ganz schnell gehen, diese Negativdynamik umzudrehen. Da reicht schon ein Sieg aus. Dann kann es schnell in eine andere Richtung gehen."

… die Transferperiode: "Ich hatte Angebote aus Italien vorliegen. Union war aber sehr schnell. Ich mag die Bundesliga und fühle mich in Berlin sehr wohl."

Als Spieler muss ich auch an meine Karriere denken. Lucas Tousart über seinen Wechsel von Hertha BSC zu Union

… seine Position: "Ich Frankreich habe ich vor allem als Sechser gespielt. In Deutschland nun eher als Achter. Für mich ist das kein Problem, ich passe mich schnell an. Nun kann ich auch mehr die Tore vorbereiten und habe die Möglichkeit, offensiver zu agieren. Das Spiel von Union ist eher auf die Vertikale ausgelegt. Wir müssen versuchen, Lösungen in die Tiefe zu suchen."

… seinen Wechsel zum Stadtrivalen: "Ich wusste, dass ich dafür kritisiert werde. Ich kann verstehen, dass die Fans nicht so glücklich darüber waren, weil ich schon einer der beliebteren Spieler bei ihnen war. Aber als Spieler muss ich auch an meine Karriere denken."

… die Nationalmannschaft: "Ich habe alle Jugendmannschaften durchlaufen. Von daher war es immer ein Ziel von mir, für die Nationalmannschaft aufzulaufen. Aber wir standen mit Hertha eigentlich nur unten drin. Und Didier Deschamps (Trainer, Anm. d. Red.) guckt sich fast nur Spieler an, die international unterwegs sind. Deswegen war es bis hierhin eher schwierig für mich."

… die Stadt Berlin: "Die Freundlichkeit der Leute gefällt mir sehr. In Frankreich gibt es einige Probleme. In Lyon konnte ich nicht in Ruhe vor die Tür gehen. In Berlin ist es sehr angenehm, dass ich im öffentlichen Raum eher ein Nobody bin. Alles ist gut, außer das Wetter (lacht)."