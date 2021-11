Tousart erklärt Hertha-PSG-Vergleich

Lucas Tousart (24) spricht im kicker über seine Rolle bei Hertha BSC, die Berliner Ambitionen - und einen Vergleich vor seiner Ankunft.

Fühlt sich wohl in Berlin: Lucas Tousart. imago images/Jan Huebner

Lustig findet Lucas Tousart das, was sein Trainer sagt. "Wie ein Löwe" kämpfe der Franzose "ohne Ende" für die Mannschaft, meint Pal Dardai. Der Löwe, antwortet Tousart im kicker-Interview (Montagsausgabe), "herrscht im Reich der Tiere. Und er ist das Symbol der Stadt Lyon und meiner früheren Mannschaft Olympique Lyon. Also passt der Vergleich ganz gut, er gefällt mir."

Nach fast anderthalb Jahren in Berlin ist der Franzose immer noch keiner, der große Töne spuckt oder auf dem Platz hervorsticht. Aber das ist auch genauso geplant: "Es ist Teil meines Spiels und meines Profils, nicht im Vordergrund zu stehen", erklärt Tousart. "Ich bin ein Schattenspieler. Ich habe meine Qualitäten, aber ich versuche vor allem, meine Mitspieler hervorzuheben, indem ich Bälle erobere und weiterleite und sie in Szene setze."

Teamplayer wie Tousart hatte Hertha in den zurückliegenden Saisons zu wenig, auch deshalb hat sich der Kurs nach dem voluminösen Januar 2020, in dem auch Tousart verpflichtet worden war, wieder geändert. Und der Sechser begrüßt es: "Hertha hat damals viele Spieler gekauft, auch mich. Dann kam Corona, was finanziell vieles verändert hat. Und es stimmt: Der Klub hat sein Konzept etwas verändert und gibt sich mehr Zeit für die erhoffte Entwicklung. Mir entspricht dieses neue Konzept viel besser." Geld, sagt er, "löst nicht immer schnell Probleme, es braucht auch etwas Zeit und harte Arbeit. Pal Dardai, mit dem ich mich sehr wohlfühle, steht ebenfalls für diesen Kurswechsel."

Trotzdem finden sich die Berliner vor dem anstehenden Derby bei Union (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erneut im unteren Tabellenmittelfeld wieder. "Hertha könnte ein Klub wie Paris werden", hatte Tousart bei seiner Ankunft im Vorjahr noch gesagt. Sieht er das jetzt noch immer so? "Als ich unterschrieben habe, wusste ich, wo Hertha in der Tabelle steht. Mir war klar, dass es nicht innerhalb von ein oder zwei Jahren in die Champions League geht. Mein Vergleich mit PSG bezog sich auf die Hauptstadt als Standortfaktor. Hertha muss als Hauptstadtklub mittelfristig das Ziel haben, international zu spielen."

Was Tousart über das Derby denkt, wie er seine Chancen in der französischen Nationalmannschaft sieht und wie er seine Zukunft sieht - das ganze Interview lesen Sie im aktuellen kicker oder hier im eMagazine!