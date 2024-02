Tour-Zweiter Uran beendet Ende 2024 seine Karriere

Er gehört zur "goldenen Generation" Kolumbiens, doch der ganz große Erfolg blieb Rigoberto Uran verwehrt. Nun kündigte der 37-Jährige sein Karriereende an.

"Ich denke, es ist an der Zeit zu sagen: Wir sind am Ende angekommen", sagte Uran nach der letzten Etappe der Kolumbien-Rundfahrt am Sonntagabend (Ortszeit) in Bogota. "Ich versuche, jedes Rennen so zu fahren, als wäre es mein letztes", kündigte Uran für die Rennen in diesem Jahr an." Diese Saison wird ein Dankeschön sein, ein sehr großes Dankeschön."

Uran gehört zusammen mit Fahrern wie Egan Bernal oder Nairo Quintana der "goldenen Generation" des kolumbianischen Radsports an". Im Gegensatz zu Bernal (zweimaliger Toursieger) und Quintana (Giro- und Vuelta-Gewinner) blieb ihm der ganz große Erfolg aber verwehrt. Zweimal schrammte er als Zweiter beim Giro d'Italia am Gesamtsieg vorbei /2013, 1024), einmal erreichte er bei der Tour de France Paris als Zweiter (2017). Silber sprang auch bei den Olympischen Spielen 2012 im Straßenrennen heraus.

Über das Ende seiner erfolgreichen Karriere habe er "lange nachgedacht", sagte Uran: "Die Wahrheit ist: Es ist beängstigend. Fast 23 Jahre lang war es mein Ziel, aufzustehen, zu frühstücken und Fahrrad zu fahren." Bei der Kolumbien-Rundfahrt kam er als Vierter mit 50 Sekunden Rückstand auf seinen Landsmann und Sieger Rodrigo Contreras ins Ziel.

Für die Zeit nach seiner aktiven Karriere hat Uran bereits vorgesorgt, in seiner Heimat ist er bereits seit einiger Zeit ein bekannter Unternehmer. Er gründete eine erfolgreiche Modemarke, ist Besitzer mehrerer Restaurants, Namensgeber etlicher Straßenrennen (Gran Fondos) und auch Mittelpunkt einer Fernsehserie.

Die Zuneigung der Menschen in Kolumbien eroberte er aber wegen seiner sozialen Einstellung. In ärmlichsten Verhältnissen in Urrao aufgewachsen, hatte er bereits im Teenageralter den Verlust seines Vaters zu betrauern, der in einem Konflikt paramilitärischer Einheiten getötet worden war. Der Radsport wies Uran schließlich den Weg aus der Armut und Gewalt - und Uran gab diese Erfahrung an junge Fahrer weiter. Immer wieder nahm er erfolgversprechende kolumbianische Talente unter seiner Fittiche und betreute sie auf ihren ersten Schritten sowie nach ihren Wechseln nach Europa. "Was wollen wir für unsere Kinder? Dass sie Sport treiben und dass sie lernen", begründete Uran sein Engagement.

"Rigo ist ein großartiger Radsportler", verabschiedete ihn sein Team EF Education-EasyPost: "Aber was ihn in unserem Team so besonders gemacht hat, ist, dass er auch ein großartiger Mensch ist."