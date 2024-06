Tour-Sieger Vingegaard bei Olympia nicht dabei

Sechs Tage nach dem Ende der Tour de France steht bereits das olympische Straßenrennen auf dem Programm. Ein prominenter Name wird fehlen.

Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard wird bei den Olympischen Spielen in Paris nicht am Start stehen. Der 27-Jährige fehlt im vierköpfigen Straßen-Team der dänischen Radsport-Union. Die DCU vergab den letzten noch freien Startplatz an Mikkel Bjerg, wie der Verband am Samstag mitteilte. Kapitän der Mannschaft wird Ex-Weltmeister Mads Pedersen sein, außerdem gehören Matias Skjelmose und Michael Mörkov zum Team.

Vingegaard, der nach seinem schweren Sturz bei der Baskenland-Rundfahrt wieder das Training aufgenommen hat, hätte im Straßenrennen am 27. Juli ohnehin nur Außenseiter-Chancen gehabt. Im Einzelzeitfahren am 3. August wäre er aber durchaus im erweiterten Kreis der Medaillenkandidaten gewesen.

Vingegaards Tourstart weiter offen

Noch unklar ist, ob Vingegaard ab dem 29. Juni bei der Tour dabei sein wird. Vingegaard hatte sich am 4. April im Baskenland das Schlüsselbein, mehrere Rippen und einen Finger gebrochen. Dazu erlitt er eine Lungenquetschung und einen Pneumothorax. Insgesamt lag er zwölf Tage im Krankenhaus. Inzwischen befindet er sich im Höhentrainingslager in Tignes.