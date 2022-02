Tour-Sieger Pogacar positiv auf Coronavirus getestet

Der zweimalige Tour-Sieger Tadej Pogacar ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Sein Start bei der am 20. Februar beginnenden UAE-Tour soll nicht in Gefahr sein.

Tour-Sieger Tadej Pogacar wurde in seinen Saisonvorbereitungen ausgebremst. AFP via Getty Images

Wie Pogacars Rennstall UAE Team Emirates am Dienstatg mitteilte, sei der Slowene bereits in der vergangenen Woche positiv getestet worden. Der 23-Jährige, der "leichte Symptome" verspürt haben soll, hat sich daraufhin in häuslich Quarantäne begeben.

Pogacar hat Training bereits wieder aufgenommen

"Er hat sich einer obligatorischen Isolierung unterzogen, bevor er sein leichtes Training wieder aufgenommen hat", sagte Adrian Rotunno, medizinischer Direktor des Teams UAE. "Er muss sich noch einigen abschließenden medizinischen Tests unterziehen, sollte aber auf dem besten Weg sein, seine Vorbereitung auf das erste Rennen der Saison wieder aufzunehmen", hieß es zudem in einer Mitteilung des Teams.

Der zweimalige Tour-Sieger Pogacar (2020, 2021) hat auch in den vergangenen beiden Jahren die UAE-Tour für sich entscheiden können. Auch in diesem Jahr zählt der Slowene wieder zu den Top-Favoriten. Wegen der Absage der Rennen in Australien ist die UAE-Tour der Auftakt in die WorldTour-Saison 2022.

Vom 20. bis 26. Februar stehen in den UAE insgesamt sieben Etappen an, bei vier davon wird es aller Voraussicht nach zu einer Sprintentscheidung kommen. Das Zeitfahren auf der dritten Teilstrecke sowie die beiden Bergankünfte auf der vierten Etappe auf dem 1934 Meter hohen Jebel Jais im Oman sowie zum Abschluss auf den 1350 Meter hohen Jebel Hafeet werden die Entscheidung über den Gesamtsieg bringen.