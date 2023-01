Tour Down Under: Vine holt ersten Gesamtsieg

Lokalmatador Jay Vine hat in Australien die Tour Down Under der Radprofis gewonnen. Der 27-Jährige sicherte sich seinen ersten Gesamtsieg bei einer Rundfahrt der World Tour nach fünf Etappen mit elf Sekunden Vorsprung auf den Briten Simon Yates.

Holte sich den Gesamtsieg: Jay Vine. AFP via Getty Images