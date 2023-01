Tour Down Under: Trio attackiert, Bilbao gewinnt

Auf der 3. Etappe der Tour Down Under fiel am Schlussanstieg die Vorentscheidung. Aus dem Führungstrio hatte Pello Bilbao die schnellsten Beine.

Der Spanier Pello Bilbao hat die dritte Etappe der Tour Down Under gewonnen. Der 32-Jährige siegte am Freitag auf dem 116,9 Kilometer langen Teilstück von Norwood nach Campbelltown vor Simon Yates aus England und dem Australier Jay Vine. Für das Team Bahrain Victorious war es nach dem Erfolg von Phil Bauhaus bereits der zweite Sieg in Australien.

Das Trio setzte sich sechs Kilometer vor Ende der Etappe an dem bis zu 13 Prozent steilen Anstieg auf der Corkscrew Road vom Fahrerfeld ab und hielt den Vorsprung bis ins Ziel. Der gebürtige Berliner Maximilian Schachmann beendete die Etappe im südlichen Australien auf dem zwölften Rang.

In der Gesamtwertung liegt nun Vine 15 Sekunden vor Bilbao. Yates ist mit 16 Sekunden Rückstand Dritter. "Ich liebe es, wenn ein Plan aufgeht", freute sich Vine. "Ich musste nur den letzten Hügel erklimmen. Das Team hat einen tollen Job gemacht."

Bester Deutscher im Gesamtklassement ist Schachmann als Zwölfter mit 1:01 Minuten Rückstand. Mit 28 Sekunden Rückstand kam er mit dem großen Verfolgerfeld ins Ziel.

Die vierte Etappe führt das Fahrerfeld am Samstag rund 135 Kilometer um das kleine Städtchen Willunga im Süden von Adelaide. Die Tour Down Under endet am Sonntag auf dem Mount Lofty östlich von Adelaide.

3. Etappe Norwood/Australien - Campbelltown/Australien (116,80 km):

1. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious 2:48:10 Std.; 2. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla + 0 Sek.; 3. Jay Vine (Australien) - UAE Team Emirates; 4. Michael Matthews (Australien) - Team Jayco AlUla + 28; 5. Sven Erik Byström (Norwegen) - Intermarché-Circus-Wanty; 6. Natnael Tesfatsion (Eritrea) - Trek - Segafredo; 7. Antonio Tiberi (Italien) - Trek - Segafredo; 8. Milan Vader (Niederlande) - Jumbo-Visma; 9. Ben O'Connor (Australien) - AG2R Citroën Team; 10. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; ... 12. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 30. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 48; 38. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Team DSM; 58. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 2:06 Min.; 59. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost; 83. Jannik Steimle (Weilheim) - Soudal Quick-Step + 5:00; 95. Luis-Joe Lührs (München) - Bora-hansgrohe + 5:55; 98. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 6:40; 110. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 7:33

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 3. Etappe:

1. Jay Vine (Australien) - UAE Team Emirates 10:32:50 Std.; 2. Pello Bilbao (Spanien) - Bahrain Victorious + 15 Sek.; 3. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla + 16; 4. Magnus Sheffield (USA) - Ineos Grenadiers + 45; 5. Mauro Schmid (Schweiz) - Soudal Quick-Step + 46; 6. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 50; 7. Sven Erik Byström (Norwegen) - Intermarché-Circus-Wanty + 54; 8. Antonio Tiberi (Italien) - Trek - Segafredo + 58; 9. Ben O'Connor (Australien) - AG2R Citroën Team + 1:00 Min.; 10. Gorka Izagirre Insausti (Spanien) - Movistar Team + 1:01; ... 12. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe; 21. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Team DSM + 1:06; 24. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 1:08; 58. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 4:44; 60. Jonas Rutsch (Erbach (Odenwald)) - EF Education-EasyPost + 4:57; 85. Luis-Joe Lührs (München) - Bora-hansgrohe + 9:01; 100. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 10:37; 108. Jannik Steimle (Weilheim) - Soudal Quick-Step + 12:47; 114. Kim Alexander Heiduk (Öschelbronn) - Ineos Grenadiers + 14:45