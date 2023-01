Tour de Ski in Oberstdorf: Karlsson siegt, Hennig überzeugt

Frida Karlsson war bei der Tour de Ski am Dienstag nicht zu schlagen. In Oberstdorf wusste aber auch Katharina Hennig über den Zehner zu überzeugen.

Hennig bestätigte bei der Tour de Ski mit Rang sechs in Oberstdorf ihre Topform, das erhoffte erste deutsche Podest in einem Heimrennen seit 2013 verpasste sie nur knapp. Beim Sieg der Schwedin Karlsson über zehn Kilometer fehlten der Langlauf-Olympiasiegerin nach großem Kampf 23,1 Sekunden zum Treppchen.

Hennig begann die dritte von sieben Etappen im Dauerregen verhalten, holte auf den letzten Kilometern im Kampf gegen Uhr aber Sekunde um Sekunde auf. Nach knapp 25 Minuten lag die Sächsin, die in dieser Saison schon zweimal auf dem Podium stand, 41,2 Sekunden hinter Karlsson, die ihren dritten Saisonsieg holte und die Führung in der Gesamtwertung übernahm.

Seit Herrmann 2013 kein Podest-Platz in Deutschland

Letzte Deutsche mit einem Podestplatz in einem Heimrennen bleibt somit die heutige Biathletin Denise Herrmann, die am 29. Dezember 2013 in Oberhof Sprint-Zweite geworden war. Hennig hat am Mittwoch im Verfolger über 20 Kilometer an gleicher Stelle eine weitere Chance.

In der Gesamtwertung kletterte Hennig vom sechsten auf den fünften Rang. Die 26-Jährige war bei den vergangenen drei Tour-Ausgaben als zweimal Achte und einmal Neunte immer beste Deutsche gewesen, nun will sie ihr Ergebnis noch einmal toppen. Für das bislang beste Resultat einer DSV-Läuferin hatten Claudia Nystad (2007/08) und Katrin Zeller (2011/12) als jeweils Sechste gesorgt.

Männer ohne Spitzenplatz

Bei den Männern hatte zuvor Johannes Hösflot Klaebo dominiert. Der Titelverteidiger aus Norwegen gewann auch die dritte Etappe und baute seine Führung in der Gesamtwertung aus. Einen "Hattrick" zum Tour-Start hatte zuvor nur der Russe Sergej Ustjugow geschafft, der 2016/17 sogar die ersten fünf Teilstücke für sich entschieden hatte.

Bester Deutscher war Albert Kuchler (Lam/+1:09,0) auf Rang 28. Der stark in die Tour gestartete Friedrich Moch (Isny) hatte mit der hohen Startnummer 70 dagegen 1:16,7 Minuten Rückstand auf Kläbo und musste sich mit dem 33. Rang begnügen. Damit verlor Moch auch in der Gesamtwertung an Boden, bleibt aber auf Rang 15.