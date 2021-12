Tour de Ski in Oberstdorf: Diggins siegt, Hennig starke Sechste

Dritte Etappe der Tour de Ski: Am letzten Tag des Jahres gastierten die Langläuferinnen und Langläufer in Oberstdorf. Bei den Damen ging der Sieg an die USA.

Nach dem Zielsprint in Oberstdorf: Siegerin Jessie Diggins und Frida Karlsson (re.). imago images/Bildbyran