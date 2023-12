Tour de Ski: Carl stürmt in Toblach auf Platz zwei

Victoria Carl ist bei der Tour de Ski mit einem starken Finish auf das Podest gestürmt. Doch nicht nur die 28-Jährige aus Zella-Mehlis überzeugte aus DSV-Sicht.

Victoria Carl ist nur knapp an ihrem zweiten Karriereerfolg im Weltcup vorbeigeschrammt. Die Skilanglauf-Olympiasiegerin kam in Toblach im Klassikrennen über 10 km auf Platz zwei und lag am Ende nur 6,7 Sekunden hinter der finnischen Tagessiegerin Kerttu Niskanen. Platz drei ging im Südtiroler Pustertal an die Weltcupführende Jessie Diggins (USA) (+10,7), die mit sieben Sekunden Vorsprung auf Carl die Führung in der Tour-Gesamtwertung übernahm.

Katharina Hennig (Oberwiesenthal) konnte mit ihrem fünften Rang nach überstandener Corona-Infektion ebenfalls voll zufrieden sein. Die 27-Jährige war schon fast wieder in Topform, lag 29,0 Sekunden zurück. Auch Sprintexpertin Coletta Rydzek lieferte mit Rang 16 ein gutes Distanzrennen abgeliefert. Lisa Lohmann folgte auf Platz 21, Pia Fink auf der 26. Nur Sofie Krehl (44.) und Laura Gimmler (46.) verpassten die Top 30 klar.

Carl hatte beim letzten Weltcup vor dem Saisonhöhepunkt in Trondheim im Klassikzehner ihren ersten Karrieresieg gefeiert und damit den ersten "echten" Weltcuperfolg einer deutschen Läuferin seit 20 Jahren geholt. Zuvor war sie in Östersund als Dritte erstmals auf das Podest gelaufen.

Hennig, 2022 gemeinsam mit Carl Olympiasiegerin im Teamsprint, hatte zwar im Vorjahr bei der Tour de Ski ein Rennen gewonnen, dies läuft allerdings offiziell nur unter "Weltcup-Etappe". Am Sonntag verpasste Hennig das sechste Weltcup-Podest ihrer Lieblingsdisziplin 10 km klassisch um 18,3 Sekunden.

Am Neujahrstag stehen in Toblach Verfolgungsrennen über 20 km im freien Stil an.