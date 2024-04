Tour de Romandie: Zijlaard gewinnt im Prolog - Arndt in den Top Ten

Beim kurzen Prolog der Tour de Romandie sicherte sich der Niederländer Maikel Zijlaard den Sieg mit einer Sekunde Vorsprung. Nikias Arndt fuhr in die Top Ten.

Maikel Zijlaard (Team Tudor Pro Cycling) war am Dienstag im 2,28 Kilometer langen Auftaktzeitfahren in Payerne in 2:55,43 Minuten nicht zu schlagen. Der Australier Cameron Scott (+0:01 Minuten/Bahrain-Victorious) und der zweimalige Straßenweltmeister Julian Alaphilippe aus Frankreich (+0:02/Soudal Quick-Step) folgten mit minimalen Abständen auf den Plätzen zwei und drei. Auf dem flachen, durch 13 teils enge Kurven aber anspruchsvollen Kurs kam Nikias Arndt (Bahrain-Victorious) auf dem achten Rang (+0:04) als bester Deutscher ins Ziel.

Zijlaard, Neffe der viermaligen Olympiasiegerin Leontien Zijlaard-van Moorsel, musste im Ziel lange warten, ehe er sich über seinen Sieg freuen konnte und war danach umso glücklicher. "Es ist verrückt - ich kann es nicht glauben", wird er bei Cylingsnews zitiert. "Die letzten zwei Stunden waren wegen des Stresses die schlimmsten zwei Stunden meines Lebens. Ich habe mir das so sehr für mich und das Team gewünscht. Es ist sehr schön zu zeigen, dass wir zu solchen Dingen fähig sind und dass wir ein super Team sind."

Allerdings spielte ihm auch ein wenig das Wetter in die Karten, da es später etwas anfing zu nieseln, was es auf dem kurvigen Kurs für die Fahrer schwerer machte. Zu den Favoriten gehören unter anderen das Bora-hansgrohe-Duo Aleksandr Vlasov und Jai Hindley, Juan Ayuso (Team UAE Emirates) sowie dessen Teamkollege und Vorjahressieger Adam Yates, die allesamt nicht mehr als zehn Sekunden verloren, was auf dem schweren Kurs durch die französische Schweiz in den nächsten Tagen schnell aufgeholt sein wird.

Die 77. Tour de Romandie endet nach fünf Etappen am kommenden Sonntag. Die Entscheidung um den Gesamtsieg fällt voraussichtlich auf dem fast 14 Kilometer langen Schlussanstieg des vierten Teilstücks.

Die Etappen in der Übersicht:

1. Etappe: Château d’Oex - Fribourg (165,7 km, 2617 Höhenmeter)

2. Etappe: Fribourg - Salvan / Les Marécottes (171 km 2733 HM, Bergankunft)

3. Etappe: Zeitfahren (15,5 km, 304 HM)

4. Etappe: Saillon - Leysin (151,7 km, 3536 HM, Bergankunft)

5. Etappe: Vernier - Vernier (150,8 km, 1782 HM)

Prolog in Payerne (2,28 km):

1. Maikel Zijlaard (Niederlande) - Tudor Pro Cycling Team 2:55 Min.; 2. Cameron Scott (Australien) - Bahrain Victorious + 1 Sek.; 3. Julian Alaphilippe (Frankreich) - Soudal Quick-Step + 2; 4. Dorian Godon (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 3; 5. Ivo Emanuel Oliveira (Portugal) - UAE Team Emirates; 6. Tim Van Dijke (Niederlande) - Team Visma; 7. Gianni Vermeersch (Belgien) - Alpecin-Deceuninck; 8. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 4; 9. Alex Aranburu Deba (Spanien) - Movistar Team; 10. Antoine Aebi (Schweiz) - Nationalteam Schweiz; ... 37. Juri Hollmann (Hürth) - Alpecin-Deceuninck + 7; 53. Anton Palzer (Ramsau bei Berchtesgaden) - Bora-hansgrohe + 9; 61. Niklas Märkl (Queidersbach) - Team DSM - firmenich + 10; 71. Marco Brenner (Ansbach) - Tudor Pro Cycling Team; 79. Florian Lipowitz (Seefeld/Österreich) - Bora-hansgrohe + 11