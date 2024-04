Tour de Romandie: Lipowitz beeindruckt - Carapaz gewinnt Bergankunft

Der frühere Biathlet Florian Lipowitz fährt bei der Tour de Romandie weiterhin stark und musste sich bei der Bergankunft in Leysin nur Richard Carapaz geschlagen geben.

Knapper Sieger: Richard Carapaz. AFP via Getty Images

Der frühere Biathlet Florian Lipowitz hat bei der Tour de Romandie erneut eine beeindruckende Leistung gezeigt und seinen ersten großen Sieg als Radprofi nur knapp verpasst. Auf der vierten Etappe musste sich der 23-Jährige am Samstag bei der Bergankunft in Leysin nur Olympiasieger Richard Carapaz aus Ecuador geschlagen geben. In der Gesamtwertung kletterte Lipowitz auf Platz drei und hat neun Sekunden Rückstand auf den Tagesdritten und Spitzenreiter Carlos Rodriguez aus Spanien.

"Ich wusste, dass ich mit den Besten mithalten kann. Ich hatte vom Start weg gute Beine. Am Ende hat es leider nicht ganz gereicht, aber ich bin sehr glücklich mit der Leistung", sagte Lipowitz. Im fast 14 Kilometer langen Schlussanstieg hatte sich der Profi vom deutschen Team Bora-hansgrohe mit Carapaz und Rodriguez abgesetzt. Carapaz attackierte aus der Gruppe, Lipowitz setzte auf den letzten 300 Metern nach, holte Carapaz aber nicht mehr ein.

Quereinsteiger Lipowitz, der als Schüler noch Mitglied des DSV-Nationalkaders im Biathlon war, hat erst im vergangenen Jahr einen Profivertrag beim deutschen Bora-hansgrohe-Rennstall unterschrieben. Nach überzeugenden Vorstellungen wie dem Gewinn der Tschechien-Rundfahrt im vergangenen Jahr wurde sein Kontrakt diese Woche bereits verlängert. Ab dem 4. Mai wird Lipowitz beim Giro d'Italia seine erste große Rundfahrt bestreiten.

Lipowitz ist nicht der einzige Quereinsteiger beim deutschen World-Tour-Team. Kapitän Primoz Roglic war einst als Skispringer aktiv. Anton Palzer hat große Erfolge im Skibergsteigen gesammelt. Die Tour de Romandie endet am Sonntag in Vernier.

4. Etappe Saillon/Schweiz - Leysin/Schweiz (159,20 km):

1. Richard Carapaz Montenegro (Ecuador) - EF Education-EasyPost 4:06:03 Std.; 2. Florian Lipowitz (Seefeld/Österreich) - Bora-hansgrohe + 0 Sek.; 3. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 10; 4. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 14; 5. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe; 6. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) - Ineos Grenadiers + 27; 7. Ilan Van Wilder (Belgien) - Soudal Quick-Step + 31; 8. Tao Geoghegan Hart (Großbritannien) - Lidl-Trek + 40; 9. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ + 41; 10. Cristian Rodriguez Martin (Spanien) - Arkéa - B&B Hotels + 44

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 4. Etappe:

1. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers 12:22:46 Std.; 2. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe + 7 Sek.; 3. Florian Lipowitz (Seefeld/Österreich) - Bora-hansgrohe + 9; 4. Ilan Van Wilder (Belgien) - Soudal Quick-Step + 21; 5. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 27; 6. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team + 38; 7. Richard Carapaz Montenegro (Ecuador) - EF Education-EasyPost + 49; 8. Lenny Martinez (Frankreich) - Groupama-FDJ + 52; 9. Tao Geoghegan Hart (Großbritannien) - Lidl-Trek + 1:02 Min.; 10. Egan Arley Bernal Gomez (Kolumbien) - Ineos Grenadiers + 1:23