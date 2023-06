Tour de France: Tausende Kilometer mit dem Rad rasen

Rund 3400 Kilometer müssen die Radfahrprofis zurücklegen. Denn sie nehmen an der wichtigsten Radrundfahrt der Welt teil, der Tour de France (gesprochen: tur dä frongs).

Los geht es am Samstag in der Stadt Bilbao im Land Spanien. Danach durchqueren die Radfahrer die Region Baskenland und fahren dann quer durch Frankreich. Ihr Ziel ist die französische Hauptstadt Paris. Am 23. Juli sollen die Sportler dort ankommen.

Bislang wollen sieben Profis aus Deutschland an dem Rennen teilnehmen. Einer von ihnen ist Emanuel Buchmann. Er startet sogar mit dem deutschen Meistertrikot. Denn bei der Deutschen Meisterschaft im Radsport hatte er am Sonntag den Sieg geholt. "Das Trikot gibt natürlich auch ein bisschen Extra-Motivation. Damit bei der Tour am Start zu stehen, ist eine riesige Sache", sagte der Emmanuel Buchmann.

Auch aus Deutschland sind einige Radrennfahrer dabei. Die sieben Teilnehmer sind John Degenkolb, Georg Zimmermann, Nils Politt, Emanuel Buchmann, Nikias Arndt, Phil Bauhaus und Simon Geschke, der schon 37 Jahre alt ist und zum elften Mal bei dem größten Radrennen der Welt teilnimmt.

Mit dabei ist auch seit über 30 Jahren Didi Senft. Der deutsche Fan aus Berlin verkleidet sich jedes Jahr als Teufel und feuert die Fahrer am Streckenrand an. Senft war selber mal früher ein richtig guter Radfahrer.

