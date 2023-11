Tour de France startet 2025 in Lille

Die Tour de France zeigte sich in den letzten Jahren beim Start gerne im Ausland. 2025 wird der Grand Depart allerdings im Norden Frankreichs stattfinden.

Der Grand Depart der 112. Auflage des wichtigsten Radrennens der Welt wird im Norden Frankreichs in der Region Lille erfolgen. Das teilte der Veranstalter ASO am Dienstag mit. Details zu den ersten Etappen werden am 30. November in Lille auf einer Pressekonferenz vorgestellt.

Französischen Medienberichten zur Folge sollen in der Region Hauts-de-France bis zu vier Etappen der Tour 2025 ausgetragen werden.

Damit startet die Rundfahrt nach drei Jahren erstmals wieder in ihrer Heimat. 2022 begann die Tour im dänischen Kopenhagen, 2023 war das Baskenland mit Bilbao Gastgeber der Großen Schleife und 2024 zieht der Tross nach Italien. Nach dem Start in der Toskana überquert das Peloton erst am vierten Tag die Grenze nach Frankreich.

Alle Etappen der Tour de France 2024 im Überblick gibt es hier...