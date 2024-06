Tour de France: Hunderte Kilometer auf dem Rad unterwegs

Etwa einen Monat lang sind die Radfahrer der Tour der France unterwegs, bevor sie in Nizza ankommen. Los geht es am Samstag jedoch gar nicht in Frankreich selbst.

Es ist DAS Fahrradrennen: die Tour de France (gesprochen: tur de froons). Rund drei Wochen lang fahren die Profi-Sportler dabei vor allem durch das Land Frankreich. Los geht es aber in diesem Jahr im Land Italien, genauer genommen in der Stadt Florenz.

An diesem Samstag starten dort auch acht deutsche Sportler. Sie fahren jedoch nicht als Nationalmannschaft für Deutschland, sondern als Teil von verschiedenen Teams. Die Mannschaften erkennst du in der Regel am Trikot.

Das Rennen endet am 21. Juli in Nizza an der Küste von Frankreich. Das ist zum ersten Mal so, denn in der französischen Hauptstadt Paris laufen dann schon die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele. Diese beginnen wenige Tage später. Bis die Sportler in Nizza ankommen, müssen sie etwa 3500 Kilometer hinter sich bringen.