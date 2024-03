Tour-Champion Vingegaard holt Gesamtsieg bei Tirreno-Adriatico

Bei der Tour de France will der zweimalige Gesamtsieger Jonas Vingegaard auf dem Höhepunkt seiner Form sein. In den ersten Rennen der Saison 2024 hat er bereits sein Können gezeigt.

Tour-de-France-Champion Jonas Vingegaard hat mit dem Gesamtsieg bei der schweren Rundfahrt Tirreno-Adriatico seine Frühform unter Beweis gestellt. Der dänische Radprofi war mit zwei Etappensiegen in den Bergen und einem deutlichen Vorsprung in der Gesamtwertung nicht zu schlagen.

"Die Saison besteht nicht nur aus der Tour de France. Es ist besser, auch jetzt etwas zu versuchen und ein paar Rennen zu gewinnen", sagte Vingegaard, der in dieser Saison bereits auf sieben Saisonsiege kommt.

Allerdings ist es in diesem Jahr bislang nicht zu einem Aufeinandertreffen mit den anderen großen Rundfahrern Tadej Pogacar, Primoz Roglic (beide Slowenien) oder Remco Evenepoel (Belgien) gekommen. Im vergangenen Jahr hatte Vingegaard im Frühjahr gegen Pogacar bei Paris-Nizza eine klare Niederlage erlitten, bei der Tour dann aber triumphiert. "Mit Blick auf die Tour spielt es keine Rolle jetzt in guter Form zu sein. Ich denke, ich kann mich noch verbessern und im Juli meinen Höhepunkt erreichen", so Vingegaard.

Allerdings demonstrierte Vingegaard seine Klasse und zeigte seinen Kontrahenten deutlich die Grenzen auf. Der zweitplatziere Juan Ayuso - der Spanier gilt seinerseit als Toptalent - lag mit einem Rückstand von 1:24 Minuten knapp 90 Sekunden zurück. Kämna, der am Ende auf Rang acht landete, hatte bereits über vier Minuten Rückstand. Bester Fahrer von Bora-hansgrohe war Jai Hindley, der Australier kam mit einem Rückstand von 1:52 Minuten auf Rang drei.

Die Etappe war lange Zeit von sechs Ausreißern geprägt, zu denen aus deutscher Sicht auch Georg Steinhauser gehörte. Das Sextett wurde vom Peloton allerdings an der langen Leine gehalten, der Vorsprung betrug nie mehr als drei Minuten. Rund 15 Kilometer vor dem Ziel war es dann um die Flüchtenden geschehen, es kam zu einer Sprintentscheidung. Den Sieg holte sich nach 154 Kilometer der Italiener Jonathan Milan vor dem Altmeister Alexander Kristoff aus Norwegen und seinem Landsmann Davide Cimolai. Der deutsche Sprinter Phil Bauhaus, der zwei Etappen für sich entscheiden konnte, spielte am Schlusstag keine Rolle.

Aus deutscher Sicht zeigte Rundfahrt-Hoffnung Lennard Kämna am Samstag mit Platz sieben bei der Bergankunft zum Monte Petrano hinauf eine gute Vorstellung und sicherte sich damit einen Top-Ten-Platz in der Gesamtwertung. Kämna bringt sich für den Giro d'Italia in Form, wo er wieder auf Gesamtwertung fährt.

7. Etappe San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto (154,00 km):

1. Jonathan Milan (Italien) - Lidl-Trek 3:15:51 Std.; 2. Alexander Kristoff (Norwegen) - Uno-X Mobility + 0 Sek.; 3. Davide Cimolai (Italien) - Movistar Team; 4. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Deceuninck; 5. Stanislaw Aniolkowski (Polen) - Cofidis; 6. Amaury Capiot (Belgien) - Arkéa - B&B Hotels; 7. Andrea Vendrame (Italien) - AG2R La Mondiale; 8. Giovanni Lonardi (Italien) - Team Polti; 9. Clément Venturini (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels; 10. Enrico Zanoncello (Italien) - Bardiani CSF

Gesamtwertung Einzel, Endstand nach der 7. Etappe

1. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Team Visma 26:22:23 Std.; 2. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 1:24 Min.; 3. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 1:52; 4. Isaac Del Toro (Mexiko) - UAE Team Emirates + 2:20; 5. Ben O'Connor (Australien) - AG2R La Mondiale + 2:24; 6. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers + 2:25; 7. Cian Uijtdebroeks (Belgien) - Team Visma + 3:10; 8. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 4:02; 9. Thomas Pidcock (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 4:05; 10. Kevin Vauquelin (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels + 4:24