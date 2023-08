PSG stolpert erneut: Auch Mbappé kann Paris nicht zum Sieg führen

0:0 gegen Lorient, 1:1 nach verspielter Führung in Toulouse: Paris Saint-Germain kommt unter dem neuen Trainer Luis Enrique nicht in Tritt. Da halfen auch zwei früh in der zweiten Hälfte eingewechselte Stars nichts.

Nur 1:1 in Toulouse: Ousmane Dembelé (li.) und Kylian Mbappé haben sich am Samstag zu früh gefreut. AFP via Getty Images

Gut möglich, dass der neue PSG-Coach Luis Enqrique am späten Samstagabend gegen 22.10 Uhr genug gesehen hatte von seiner Mannschaft. Denn hier in der 51. Minute brachte der ehemalige Barça-, Spanien- oder auch Roma-Trainer gleich zwei Stars auf einen Schlag: einmal den wieder in den Kader geholten und eventuell sogar vor einer Vertragsverlängerung stehenden Mpa´´e als auch den in diesem Sommer für exakt 50,4 Millionen Euro vom FC Barcelona geholten Ex-Dortmunder Dembelé.

Bis dahin hatte sein Team um Neuzugänge wie Goncalo Ramos (Benfica Lissabon), Lee (RCD Mallorca), Lucas Hernandez (Bayern München) oder Skriniar (Inter Mailand) nichts Weltbewegendes vollbracht: Nach der kargen Nullnummer zum Ligue-1-Auftakt gegen Lorient mit über 1000 (!) gespielten Pässen stand es auch beim Gastspiel in Toulouse 0:0 zu diesem Zeitpunkt.

Die einzigen Highlights bis hierhin an diesem Samstag: Hakimi scheiterte nach starkem Vitinha-Zuspiel mit einem Gewaltschuss aus spitzem Winkel an Keeper Restes (20. Minute), ehe Hakimi erneut von Vitinha in Szene gesetzt wurde, clever für Goncalo Ramos ablegte - und dieser ganz kläglich aus bester Lage verzog (39.).

Aboukhlal macht es Mbappé nach

Großer Spoiler: Mit Mbappé und Dembelé auf dem Feld wussten die Pariser aber auch kein Feuerwerk abzubrennen. Zur Führung reichte es dennoch dank des französischen Weltmeisters von 2018: Beim Zweikampf mit Nicolaisen wurde Mbappé klar getroffen, fiel - und nach VAR-Eingriff erkannte auch Referee Thomas Leonard das Vergehen.

Mbappé trat selbst an, verwandelte souverän ins linke Eck und ließ sich bei seine ausgiebigen Jubellauf unter Feuerwerk von den Rängen feiern (62.).

Elfmeter rausholen und Elfmeter als Gefoulter verwandeln: Das dachte sich in der Schlussphase aber offenbar auch Toulouses Offensivmann Aboukhlal. Nachdem ihm Hakimi bei einem Duell auf den Fuß und so sogar den Schuh ausgezogen hatte, blieb Schiedsrichter Leonard nichts anders übrig, als ebenfalls auf den Punkt zu zeigen. Aboukhlal verwandelte ebenfalls sicher und ins link Eck zum überraschenden 1:1, was zugleich den Endstand bedeutete. Auch in der siebenminütigen Nachspielzeit wusste sich PSG nicht mehr zu erholen und musste letztlich mit dem zweiten Remis in Folge leben.

Weiter geht es für Paris Saint-Germain bereits am kommenden Samstag (21 Uhr) gegen RC Lens. Die Mannen vom FC Toulouse, bei denen der im Sommer aus Bremen gekommene Niklas Schmidt erneut als später Einwechselspieler mitwirken durfte, freuten sich derweil über den guten Saisonstart (vier Punkte aus zwei Spielen) und sind als nächstes am Sonntag (15 Uhr) bei Racing Straßburg im Einsatz.