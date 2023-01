TOTY komplett - Haaland wird 12. Mann

Das Fanvoting ist abgeschlossen. Gewonnen hat der große Favorit. Erling Haaland wird Nummer 12 im Team des Jahres.

Das TOTY ist komplett. EA SPORTS hat den 12. Mann des Team of the Year bekannt gegeben. Wenig überraschend hat Erling Haaland das Fanvoting gewonnen. Mit 60 Prozent der Stimmen liegt er vor Federico Valverde von Real Madrid und João Cancelo von Manchester City, die ebenfalls zu Wahl standen.

Alljährlich lässt der Spielepublisher nach Bekanntgabe des TOTY über den letzten Spieler via FUT abstimmen, der ins Kollektiv hinzugefügt wird. Auch für die Top-11 wird zwar gevoted, jedoch ist die Auswahl für Nummer 12 immer deutlich kleiner. Dass Haaland dort noch nicht vertreten war, ist der Star-Dichte im Sturm geschuldet. Lionel Messi als Weltmeister und Kylian Mbappé als überragender Spieler der Saison schienen dort ebenso gesetzt wie Ballon d'Or-Gewinner Karim Benzema.

Überragende Statistiken

Wenig überraschend ist nun Haalands nachträgliche Berufung in EAs TOTY, der unter den Nominierten schon vom Start Weg die Nase vorn hatte.

Die Statistiken des Stürmers geben dem Ergebnis aber Recht: 2022 war Haaland mit 37 Toren in 32 Einsätzen, 120 Schüssen und 34 herausgespielten Chancen erstaunlich gut. Der Norweger begann seine Karriere bei Manchester City mit einem Paukenschlag, indem er den Rekord für die meisten Tore in den ersten fünf (9) und zehn (15) Premier-League-Einsätzen brach und außerdem der erste Spieler wurde, der in seinen ersten vier Auswärtsspielen ein Tor erzielte.

Entsprechend stark fällt die Bewertung im Spiel aus. Verglichen mit seiner Goldkarte gehen die ohnehin guten Werte im Tempo (89 auf 96) und Schießen (91 auf 96) nochmal nach oben. Besonders groß und interessant sind aber die Upgrades im Passspiel (65 auf 80) und im Dribbling (80 auf 88). Kann man den Hünen mit seiner Goldkarte kaum ins Kombinationsspiel einbinden, sollte er nun die meisten Bälle an den Mann bringen.

Außerdem dürfte sich die TOTY-Variante trotz ihrer Größe merklich beweglicher anfühlen als das Standard-Item. Pro-Tipp: Aufgrund der herausragenden Abschlussqualitäten könnt ihr den Norweger gut mit einem "Engine"-Chemstyle ausrüsten. Durch diesen wird sein Tempo quasi maximiert, außerdem verbessern sich das Passen und entscheidende Dribbling-Werte noch etwas mehr.

Haalands TOTY-Item ist ab heute, Freitag, 27. Januar, in FUT. Was sagt ihr? Hat der richtige Spieler gewonnen? Passen die Werte? Sagt es uns in den Kommentaren!