TOTW-Revolution: Stärkere Featured-Versionen in FIFA 22

Die TOTW-Karten waren EA SPORTS in FUT zuletzt zu schwach, neue Featured-Versionen sollen in FIFA 22 für langfristige Konkurrenzfähigkeit sorgen.

Die Relevanz der Spezialkarten aus dem Team of the Week (TOTW) unterliegt einem natürlichen Verfall im Laufe der FUT-Saison: In den ersten Monaten stellen die Spitzenspieler noch begehrte Objekte dar, die in diversen Teams zu sehen sind, spätestens im Frühling laufen ihnen die Promo-Karten in der Regel aber den Rang ab.

Damit soll in FIFA 22 Schluss sein: EA SPORTS wertet die TOTW-Karten im kommenden Ableger auf - zumindest manche von ihnen. Ausgewählte Profis erhalten für ihre Leistungen am vergangenen Spieltag nicht nur ein Inform-Objekt, sondern sogar eine Sondervariante. Featured-TOTW-Karten nennt der Entwickler sie.

Doppelter Inform-Schritt als Regel?

Diese Versionen werden mit einem größeren Rating-Boost versehen als ihre regulären Artgenossen. EA SPORTS veröffentlichte im dazugehörigen Pitch Notes-Artikel ein grafisches Beispiel, auf dem Jude Bellingham (79 als Gold-Karte) statt einer 82er-TOTW-Karte eine Variante mit 84er-Gesamtbewertung verliehen bekommt.

Dies entspräche laut dem bisherigen Upgrade-Schema des Publishers einem doppelten Boost. Ob diese Vorgehensweise allerdings zur festen Regel für die Featured-TOTW-Karten wird, ist noch nicht offiziell bestätigt. Gekennzeichnet sind die Sondervarianten lediglich durch einen goldenen Stern oberhalb des Overall-Ratings.

POTM und MOTM sollen folgen

Für Squad Building Challenges (SBCs) oder andere Aufgaben werden die Featured-Versionen als normale TOTW-Objekte behandelt. Und beim Team of the Week ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht: Auch die Player of the Month (POTM)- sowie Man of the Match (MOTM)-Karten sollen neue Möglichkeiten der Werterhöhung erhalten.

