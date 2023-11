TOTW 8 in FC 24: Deutsche Nummer 1 und Bayerns Blitz-Dosenöffner

Nicolas Jackson - ST - FC Chelsea - 84 GES

Wir bleiben in der Premier League - und bei einem der wohl kuriosesten Spiele der noch jungen Saison. Tottenham Hotspur verteidigte in der zweiten Hälfte gegen den FC Chelsea zu neunt an der Mittellinie. Das ging bis zur 75. Minute gut. Dann drehte Nicolas Jackson auf und traf noch dreimal. kicker eSport/EA SPORTS