TOTW 5 in FC 24: Niederlandes Quali-Held und Portugals Top-Scorer

FC 24: Das fünfte Team of the Week

Das fünfte Team of the Week ist größtenteils den Länderspielen gewidmet, die in den vergangenen Tagen ausgetragen wurden. Ein deutscher Nationalspieler ist zwar nicht vertreten, dafür aber zwei Bundesliga-Profis - und ein niederländischer Quali-Held. Wer hat es in TOTW 5 für FC 24 geschafft? kicker eSport/EA SPORTS