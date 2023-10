TOTW 3 in FC 24: Inters Super-Joker, Bayers Freistoß-König und Reals Heilsbringer

FC 24: Das dritte Team of the Week

Das Team of the Week ist gespickt mit Karten von Spielern, die in der vergangenen Woche absolute Glanzleistungen abgeliefert haben. Die Bundesliga ist zweimal vertreten, zudem steigert EA SPORTS die Frauenquote - wer schafft es ins TOTW 3? kicker eSport/EA SPORTS