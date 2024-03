TOTW 28 in FC 24: Messi-Schreck, Kunstschützin und ein DFB-Rückkehrer

Oday Dabbagh - ST - RSC Charleroi - 85 GES

Der 25-Jährige ging in der Länderspielpause mit Palästina in der WM-Qualifikation auf Punktejagd und schlug Bangladesch gleich doppelt. Beim 5:0 im ersten Aufeinandertreffen trug er sich dreifach in die Torschützenliste ein. kicker eSport/EA SPORTS