TOTW 25 in FC 24: Messis große Rückkehr, Bayers Derby-Torschütze

Sara Däbritz - ZM - Olympique Lyon - 87 GES

Olympique Lyon feierte in der Division 1 Feminine jüngst einen 3:1-Auswärtssieg in Dijon. Herausragende Akteurin auf dem Platz war die deutsche Nationalspielerin Sara Däbritz, die gleich doppelt traf und dafür von EA SPORTS mit der Aufnahme in TOTW 25 belohnt wurde. kicker eSport/EA SPORTS