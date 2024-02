TOTW 21 in FC 24: De Ligts Kopfball, Kvaradona und der DFB-Kapitän

FC 24: Das 21. Team of the Week

Über ein Overall-Rating von 88 kommt in TOTW 21 zwar kein Spezialobjekt hinaus - dafür erhalten gleich fünf Karten diesen Wert. Außerdem hält das neue Team of the Week viermal Bundesliga für FUT 24 parat. Wer hat den Sprung geschafft? kicker eSport/EA SPORTS