TOTW 19 in FC 24: Bayern-Schreck Weiser und BVB-Doppelpacker

Selma Bacha - LV - Olympique Lyon - 87 GES

Den Sprung ins Frauen-TOTY hat Selma Bacha in FC 24 verpasst. Dafür ist die in FUT beliebte Französin im neuen Team of the Week - und nur aufgrund des Schuss-Werts (73) nicht in der Gullit Gang. Beim 2:1 in Montpellier legte sie beide Treffer auf. kicker eSport/EA SPORTS