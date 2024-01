TOTW 17 in FC 24: Mailand-Rivalen und neuer Bayern-Star

Frenkie de Jong - ZM - FC Barcelona - 88 GES

In der Copa del Rey zog Barcelona nach einem knappen 3:2 in die nächste Runde ein. Ein gutes Spiel machte Frenkie de Jong, der aber zuvor in der Liga gegen Celta Vigo wirklich brillierte. Vor allem in der Defensive überragte der Niederländer. kicker eSport/EA SPORTS