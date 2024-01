TOTW 16 in FC 24: Reds-Ikonen wiedervereint, Ex-Schalker dreht auf

Adem Zorgane - ZM - RSC Charleroi - 83 GES

Adem Zorgane vom RSC Charleroi brillierte gegen den KV Mechelen (3:1) vor allem in Anfangs- und Schlussphase. In der dritten Minute brachte er seinen Klub auf die Siegerstraße - in der neunten Minute der Nachspielzeit packte er den Deckel drauf. kicker eSport/EA SPORTS