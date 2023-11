TOTW 10 in FC 24: "Egyptian King" trifft Bayerns King

Antonee Robinson - LV - FC Fulham - 86 GES

Mit 3:0 schlugen die USA am vergangenen Freitag Trinidad und Tobago. Mit dem Assist zum 1:0 in der 82. und dem Treffer zum 2:0 in der 86. Minute sorgte Antonee Robinson für den späten Erfolg. Wie auch Daka erhält der Fulham-Spieler eine TOTW-Karte in der Featured-Version mit Doppel-Upgrade. kicker eSport/EA SPORTS