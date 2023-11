TOTW 10 - FIFA 23 - Hingucker Griezmann und PSG-Schreck greifen an

Lois Openda - RC Lens - ST - 85

Als klarer Underdog war Lens am Neujahrstag in das Duell mit dem Starensemble von Paris St. Germain gegangen. Doch vor heimischer Kulisse gelang den Nordfranzosen der Coup: 3:1 hieß es nach 90 Minuten. Openda erzielte dabei das 2:1 selbst und legte das 3:1 per Hacke auf. kicker eSport/EA SPORTS