Tottenhams Trainer-Casting: Auch Nagelsmann ein Kandidat?

Die Tottenham Hotspur suchen mal wieder einen Trainer. Auch Julian Nagelsmann gilt als möglicher Nachfolger von Antonio Conte. Welche Rolle spielt der restliche Saisonverlauf?

Am Sonntagabend verkündeten die Tottenham Hotspur das Aus für Trainer Antonio Conte und damit das, was seit dem Wochenende zuvor erwartet worden war. Der Italiener, der sich seit seinem spektakulären Rundumschlag auf der Pressekonferenz nach dem 3:3 in Southampton in seinem Heimatland aufgehalten hatte, ist noch vor Ablauf seines Eineinhalbjahresvertrags im Sommer Geschichte.

Während bis zum Saisonende sein bisheriger erster Assistent Cristian Stellini mit Unterstützung von Ryan Mason übernimmt, genießt die Suche nach einem neuen Chefcoach für die Zeit danach nun oberste Priorität. Seit seiner Freistellung beim FC Bayern gehört auch Julian Nagelsmann zu den Namen, die in englischen Medien gehandelt werden - mittlerweile auch in den seriösen wie dem "Guardian".

Nagelsmann war schon einmal Thema bei Tottenham

Demnach will die Spurs-Spitze um Klubboss Daniel Levy auch mit dem 35-Jährigen Gespräche führen, der schon nach José Mourinhos Aus im Frühjahr 2021 als Kandidat galt, damals aber bereits unmittelbar vor dem Wechsel nach München stand. Stattdessen war auf Mourinho - nach Interimstrainer Mason - Nuno Espirito Santo gefolgt, den Conte bereits im November 2021 wieder ablöste.

Noch am Dienstag wollte einer zu einem Treffen mit den Spurs-Verhandlungen nach London fliegen, der jetzt nicht mehr auf dem Markt ist: Thomas Tuchel, den Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic noch rechtzeitig anrief und schließlich gemeinsam mit den anderen FCB-Entscheidern zum Nagelsmann-Nachfolger machte.

Ungewiss ist, wann Nagelsmann seinen nächsten Trainerjob anpeilt und ob ihm das Projekt Tottenham überhaupt zusagen würde; das dürfte auch von anderen gewiss hereinflatternden Offerten abhängen. Bei den Buchmachern ist der 35-Jährige aktuell gar Favorit auf die Conte-Nachfolge, wobei sich die Trainersuche der Spurs noch in einem frühen Stadium befindet.

Den Bayern käme ein neuer Job für Nagelsmann entgegen

Attraktiver wären sie für alle gehandelten Kandidaten - darunter auch Ex-Tottenham-Coach Mauricio Pochettino, Luis Enrique (beide vereinslos), Vincent Kompany (Burnley) oder Roberto De Zerbi (Brighton) - in jedem Fall, wenn sie in der kommenden Saison erneut Champions-League-Fußball bieten könnten. Zwar hinterlässt Conte sie auf dem vierten Platz, Newcastle und Liverpool, die beide zwei Spiele weniger absolviert haben, sind jedoch in Lauerstellung. Am Sonntag schwor Levy das Team in der Klubmitteilung auf dieses letzte verbliebene Saisonziel ein.

Dem FC Bayern würde es finanziell entgegenkommen, sollte Nagelsmann schnell eine neue Aufgabe übernehmen. Bis dahin müssen sie ihm sein jährliches Gehalt von rund zehn Millionen Euro zahlen, schlimmstenfalls bis zum Vertragsende 2026. Bei den Spurs verdienen Trainer ebenfalls bestens: Conte stehen für die drei verbliebenen Monate angeblich über vier Millionen Euro Abfindung zu. Er soll rund 17 Millionen Euro pro Jahr eingestrichen haben.