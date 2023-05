Tottenhams Sportdirektor-Suche: Bayerns Neppe weckt Interesse

Auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor blickt Tottenham nach Deutschland. Neben Tim Steidten gehört auch Marco Neppe zu den Kandidaten auf die Nachfolge von Fabio Paratici.

Beim FC Bayern stehen nach der unzufriedenstellenden Saison neben dem Kader auch die Verantwortlichen auf dem Prüfstand. Zunächst liegt der Fokus aber auf den letzten beiden Ligaspielen, ehe die Führungsetage nach dem Saisonende die Probleme klären und die Zuständigkeiten intern klarer verteilen möchte. Unter anderem wird auch das Wirken vom Technischen Direktor Marco Neppe hinterfragt.

Der 36-Jährige, der 2014 als Scout beim Rekordmeister begann, ist seit Ende 2021 als Technischer Direktor tätig und trägt damit natürlich auch Verantwortung für die misslungene Transferperiode im vergangenen Sommer. Von den Neuverpflichtungen erwies sich lediglich Matthijs de Ligt als eine Verstärkung. Weitere wie Sadio Mané, Ryan Gravenberch oder auch Noussair Mazraoui konnten die Erwartungen dagegen nicht erfüllen.

Im Sommer kommt es in Tottenham zum großen sportlichen Umbruch

Geschadet haben diese Transfers dem internationalen Ruf Neppes aber nicht. So erfuhr der kicker aus England, dass Tottenham Interesse am gebürtigen Offenbacher haben soll. Bei den Spurs würde er Nachfolger von Fabio Paratici werden, der wegen des Finanzskandals bei Juventus Turin gesperrt und in der Folge von seinem Amt beim Premier-League-Klub zurückgetreten war. Als erste Amtshandlung müsste der neue Sportdirektor der Spurs gleich den Trainerposten neu besetzen, der seit dem Aus von Antonio Conte im März nur interimsweise besetzt ist.

Damit kommen zwei der drei Top-Kandidaten auf die Nachfolge von Paratici aus Deutschland. Denn wie der "Guardian" bereits am Dienstag berichtet hatte, steht auch Tim Steidten auf der Liste Tottenhams. Der 44-Jährige war zuletzt Kader-Manager bei Bayer Leverkusen und die rechte Hand von Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Doch Mitte März trennte sich Bayer überraschend vom "Perlentaucher". Der dritte Kandidat ist dem Medienbericht zufolge Lee Dykes. Der 39-jährige Engländer weckt durch seine Arbeit beim FC Brentford Interesse.