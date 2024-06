Tottenham verabschiedet Quartett um Sessegnon

Tottenham Hotspur hat einige Spieler verabschiedet - darunter auch Ryan Sessegnon, der in der Saison 2019/20 für 27 Millionen Euro vom FC Fulham kam. In der Saison 2020/21 war der Außenverteidiger eine Saison lang an die TSG Hoffenheim verliehen worden. Neben dem 24-Jährigen verlassen auch Eric Dier (bleibt bei Leihklub FC Bayern), Ivan Perisic (bleibt bei Leihklub Hajduk Split) und Japhet Tanganga (vereinslos) die Spurs.