Tottenham-Trainer Conte muss operiert werden

Die Tottenham Hotspur müssen vorerst auf ihren Trainer verzichten. Antonio Conte wird noch am Mittwoch an der Galle operiert.

Vier Tage vor dem schweren Heimspiel gegen Titelverteidiger Manchester City in der Premier League erreicht Spieler und Fans der Tottenham Hotspur eine schlechte Nachricht. Wie die Spurs am Mittwoch in einer kurzen Mitteilung vermeldeten, wird Trainer Antonio Conte noch an diesem Tag operiert. Nach der Diagnose einer Gallenblasenentzündung werde dem Italiener die Gallenblase entfernt.

Conte leide "seit kurzem unter starken Bauchschmerzen", berichtete der Londoner Klub, der keine genauen Angabe über die Rückkehr des Italieners machte: Er werde "nach einer Erholungsphase zurückkehren".

Englischen Medienberichten zufolge erfolgt der Eingriff in Contes italienischer Heimat, wo er demzufolge nach dem 3:0-Auswärtssieg beim Zweitligisten Preston North End am vergangenen Samstag in der vierten FA-Cup-Runde seine freien Tage verbrachte. Bereits am Dienstag hatte Co-Trainer Cristian Stellini Conte zum Auftakt der neuen Trainingswoche vertreten.

Zwei Neue holten die Spurs im Januar

Ob Conte am Sonntag (17.30 Uhr) gegen ManCity dabei sein kann oder erneut Stellini einspringen muss, bleibt abzuwarten. Die Entfernung der Gallenblase gilt heutzutage grundsätzlich als Routineeingriff. Tottenham ist erst sechs Tage nach dem ManCity-Heimspiel wieder gefordert. Dann geht es zu Leicester City (Samstag, 16 Uhr, beide LIVE! bei kicker).

Die Spurs sind aktuell Tabellenfünfter in der Premier League mit jeweils drei Punkten Rückstand auf den Dritten Newcastle und den Vierten Manchester United - aber auch jeweils mit einem bereits mehr absolvierten Spiel. In der Winter-Transferphase verstärkten sie sich mit Flügelstürmer Arnaut Danjuma (Villarreal) und Rechtsverteidiger Pedro Porro (Sporting Lissabon), die jeweils zunächst auf Leihbasis kamen. Dafür verließen Bryan (FC Sevilla, Leihe) und Matt Doherty (Atletico) den Klub noch kurzfristig.