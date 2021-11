Tottenham Hotspur machen 95 Millionen Euro Verlust

Die Corona-Pandemie hat auch Tottenham Hotspur hart getroffen. Der englische Klub machte zuletzt ein sattes Minus.

Wegen der Corona-Pandemie hat der englische Top-Klub Tottenham Hotspur in der vergangenen Saison ein Minus von umgerechnet 95 Millionen Euro gemacht. Die Verbindlichkeiten stiegen bis Ende Juni um 119 Millionen auf 839 Millionen Euro, wie der Premier-League-Klub am Dienstag bekannt gab. Wegen der Geisterspiele in der vergangenen Saison sanken die Zuschauereinnahmen von 112 auf 2,3 Millionen Euro.

"Mit nicht weniger als drei Lockdowns wurde unser Betrieb ernsthaft gestört", sagte Tottenhams Klubchef Daniel Levy. Die Spurs waren von der Corona-Krise besonders betroffen, weil sie gerade erst ihr 1,4 Milliarden Euro teures neues Stadion mit einer Kapazität von 63.000 Zuschauern eröffnet hatten.