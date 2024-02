Ein Eckball und ein Konter: Spurs rutschen aus den CL-Rängen

Tottenham hat seine Hausaufgaben im Rennen um Platz vier nicht erledigt. Die Spurs unterlagen den Wolves, bei denen Joao Gomes mit zwei Toren überragte, mit 1:2.

Gleich bei seinem Comeback nach dem Asien-Cup hatte Kapitän Son als Einwechselspieler mit der Vorlage zum Last-Minute-Siegtreffer gegen Brighton & Hove Albion seinen enormen Stellenwert für die Spurs verdeutlicht. Dementsprechend war es nicht überraschend, dass Son erstmals in diesem Jahr in die Startelf rückte. Für ihn musste Werner auf der Bank Platz nehmen. Dazu ersetzten Emerson Royal, Davies sowie Bissouma Pedro Porro (Muskelzerrung), Udogie (Schlag im vergangenen Spiel abbekommen) und Bentancur (Bank).

Auf der Gegenseite kehrte mit Sons Landsmann Hwang, der ebenfalls am Asien-Cup teilgenommen hatte, der beste Torschütze der Wolves zurück.

Hwang verpasst frühe Führung

Der ehemalige Leipziger begann nach der 0:2-Niederlage gegen Brentford anstelle des zweitbesten Torschützen der Mannschaft Matheus Cunha, der aufgrund einer Oberschenkelverletzung auf unbestimmte Zeit fehlt - und sollte gleich die Führung auf dem Fuß haben: Der 28-Jährige setzte einen Abstauber aus der Luft nur über den Querbalken (6.).

Obwohl er das 1:0 verpasste, war die Szene ein Wachmacher für die Wolves. Während sie in den ersten gut fünf Minuten noch etwas löchrig im Defensivverbund wirkten, standen sie anschließend sicherer: Tottenham strahlte trotz seiner Überlegenheit (64 Prozent Ballbesitz im ersten Durchgang) in den ersten 45 Minuten kaum Torgefahr aus - lediglich Kulusevski näherte sich mal an (36.).

Spurs-Blitzstart nach Wiederanpfiff

Da Wolverhamptons Konzentration auf die Defensivarbeit aber zulasten der eigenen Offensivbemühungen ging, deutete lange Zeit vieles auf eine torlose erste Hälfte hin. Doch dann schlug Joao Gomes noch kurz vor der Pause zu (42.) - sinnbildlich für dieses Spiel nach einem Eckball.

Lange hatte die Führung aber nicht Bestand, da die Londoner im zweiten Durchgang einen Blitzstart erwischten. Kulusevski ließ Dawson stehen und traf anschließend aus spitzem Winkel mit der Pike durch die Beine von José Sa (46.) - der Beginn einer Drangphase.

Die Spurs agierten nach Wiederanpfiff deutlich zielstrebiger und setzten die Gäste in deren Sechzehner fest. Doch da die Wolves bei ihren sehr wenigen Gegenstößen gefährlich waren, gab es Möglichkeiten auf beiden Seiten. Kulusevski verpasste zweimal für Tottenham (59., 62.) und Sarabia für die Wolves (56.). Besser machte es kurze Zeit später Joao Gomes, der nach Pedro Netos Lauf über das fast komplette Feld seinen Doppelpack schnürte (63.).

Davies vergibt Last-Minute-Ausgleich

Mit seinem zweiten Treffer zog der Mittelfeldspieler den Gastgebern auch ein wenig den Zahn. De Spurs waren plötzlich nicht mehr so druckvoll wie in der Anfangsphase der zweiten Hälfte. Lediglich in der Schlussphase lag der Ausgleich noch einmal in der Luft. Doch Davies vergab in der Nachspielzeit (90.+4) per Kopf das 2:2.

Durch die dritte Niederlage gegen Wolverhampton in Folge und Aston Villas Erfolg in Fulham rutschten die Spurs aus den Champions-League-Rängen. Weiter geht es für die Spurs am 2. März mit dem Heimspiel gegen Palace (16 Uhr).