Kane spielt 45 Minuten bei Spurs-Niederlage

Harry Kane ist für Tottenham Hotspur in einem Testspiel aufgelaufen, was allerdings weder für ihn noch für seine Mannschaft ein zufriedenstellendes Ende nahm.

Bayerns Wunschstürmer war im australischen Perth schließlich Teil eines Elffach-Wechsels, Tottenhams Trainer Ange Postecoglou bot gegen den Stadtrivalen in beiden Spielhälften eine komplett andere Elf auf. Die beiden Mannschaften schnitten im Vorbereitungsspiel unterschiedlich ab.

Kane hatte - unter anderem gemeinsam mit Neuzugang James Maddison - in der Startformation gestanden und das Spielfeld zu Pause schließlich verlassen, als die Spurs bereits mit 0:2 in Rückstand lagen. Dem 29 Jahre alten Goalgetter blieb also ein Treffer verwehrt, während Danny Ings (18.) und Divin Mubama (23.) für Europa-Conference-League-Sieger West Ham trafen.

Ohne Kane holte Tottenham den Rückstand im Stadtduell schließlich auf, binnen zwei Minuten trafen Giovani Lo Celso (69.) und Iyenoma Udogie (71.) zum Ausgleich. Der gegnerische Angreifer Gianluca Scamacca markierte in der 78. Minute dann aber den letzten Treffer der Partie, was West Hams Sieg - ohne den zu Arsenal abgewanderten Rekordtransfer Declan Rice - besiegelte.

Das nächste Testspiel bestreiten die Spurs, die sich auf Asien-Tour befinden, am Sonntag (12 Uhr) gegen Maddisons Ex-Klub Leicester City, der in die zweite englische Liga abgestiegen ist.

Der Transfer von Kane, der die durch Robert Lewandowskis Abgang vermissten Tore garantieren soll, zieht sich beim FC Bayern hin, was auch am hartnäckigen Verhandlungspartner Daniel Levy liegt. Der ins operative Geschäft zurückgekehrte Uli Hoeneß ließ zuletzt allerdings durchklingen, dass die Wechselbereitschaft des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft ein Engagement beim deutschen Rekordmeister sehr wahrscheinlich macht.