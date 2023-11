Dritte Niederlage in Serie: Spurs verlieren auch gegen Aston Villa

Aston Villa entschied das Duell der Tabellennachbarn mit Tottenham Hotspur für sich. Die Spurs hatten die Partie über weite Strecken im Griff, ließen aber zu viele Chancen liegen - Villa war kaltschnäuziger und zieht damit in der Tabelle an den Londonern vorbei.

Spurs-Coach Ange Postecoglu wechselte nach der 1:2-Niederlage bei den Wolverhampton Wanderers vor der Länderspielpause viermal: Für Dier begann Udogie in der Defensive. Bentancur und Lo Celso starteten anstelle von Bissouma und Höjbjerg im zentralen Mittelfeld und Bryan ersetzte Pape Sarr in der Offensive. Auf der Gegenseite tauschte Villa-Trainer Unai Emery nach dem 3:1-Erfolg gegen den FC Fulham nur auf einer Position: Diego Carlos rückte in die Abwehrkette, für ihn musste Tielemans weichen.

Tottenham, vor der Partie auf Rang vier, startete furios, schnürte das auf Platz fünf notierte Villa in der eigenen Hälfte ein und kam prompt zu guten Chancen. Die erste hatte Udogie (3.), der aus rund elf Metern über das Tor schoss. Kurz darauf traf Tottenham in Person von Kulusevski sogar den Pfosten (4.). Der Schwede war es auch, der an der nächsten Gelegenheit für die Hausherren beteiligt war, als er Bryan im Strafraum bediente. Der Abschluss des Spaniers (8.) war allerdings zu zentral, sodass Emiliano Martinez abwehren konnte.

Chancenwucher der Spurs

Auch in der Folge drückten die Spurs weiter auf die Führung und ließen die nächste Chance liegen. Diesmal war es Son (13.), der aus knapp zehn Metern freistehend über das Tor schoss. Den Querpass auf den Südkoreaner spielte Johnson etwas zu weit in dessen Rücken, sodass der Angreifer nicht genug Druck hinter den Ball brachte.

Lo Celso trifft sehenswert - Pau gleicht in der Nachspielzeit aus

Doch die Überlegenheit der Hausherren sollte sich auszahlen: Lo Celso hämmerte eine Direktabnahme nach einer Ecke im Rückraum unter die Latte zum 1:0 (22.). Was folgte, war der vermeintliche Ausgleich der Villans wie aus dem Nichts durch Watkins (24.) nur 90 Sekunden nach dem Gegentor, doch der VAR hatte etwas dagegen und nahm den Treffer aufgrund der Abseitsstellung des Engländers bei der Flanke von Digne zurück.

Davon unbeeindruckt hielten die Spurs an ihrer Marschroute fest und spielten weiter mutig nach vorne. Den nächsten Abschluss schlenzte Kulusevski haarscharf am Pfosten vorbei (35.). Danach hatten die Gastgeber zwar weiterhin das Heft in der Hand, mussten aber bis kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit auf die nächste Gelegenheit warten, als Son den Ball ins Netz beförderte (44.), der Treffer aber wegen einer Abseitsstellung erneut nicht zählte.

Bestraft wurde die Nachlässigkeit im Abschluss der Spurs tief in der Nachspielzeit. Douglas Luiz zirkelte einen Freistoß aus dem Halbfeld in den Strafraum, dort lief Pau ein und drückte die Kugel aus wenigen Metern über die Linie (45+7.) zum überraschenden Ausgleich.

Watkins dreht die Partie - Tottenham trifft erneut den Pfosten

Nach dem Seitenwechsel hatten die Villans die erste Chance - und was für eine: Der eingewechselte Bailey tanzte zwei Gegenspieler aus und zog ab (52.), doch Vicario im Tor Tottenhams lenkte den Ball gerade noch an den Pfosten. Im Gegenzug kam auch die Postecoglu-Elf zur nächsten Möglichkeit. Nach sehenswerter Co-Produktion von Son und Kulusevski verpasste Johnson eine Flanke des Schweden in der Mitte haarscharf (54.).

In der Folge wurden die Gäste besser und belohnten sich: Watkins drehte die Partie nach einem Doppelpass mit Tielemans per Flachschuss (61.). Danach verpasste Digne nach ruhendem Ball (70.) die Chance, den Vorsprung sogar auf zwei Tore auszubauen und konnte sich dann bei Emiliano Martinez bedanken, der erst Johnsons und dann Höjbjergs Abschlüsse (73.) vereitelte. Die letzte ernsthafte Gelegenheit zum Ausgleich verhinderte erneut der Pfosten, als Pedro Porro aus der Distanz abzog (85.). Den Nachschuss drückte Son erneut über die Linie, stand jedoch abermals in der verbotenen Zone.

Somit mussten sich die Spurs zum dritten Mal in Serie in der Liga geschlagen geben und rutschten auf Rang fünf ab. Am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) geht es in der Premier League auswärts mit dem Duell bei Manchester City weiter. Aston Villa, durch den Sieg auf Platz vier, hat eine englische Woche vor sich und muss bereits am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa Conference League gegen Legia Warschau ran, bevor am Sonntag (15 Uhr) das Gastspiel beim AFC Bournemouth ansteht.