Kane überragt bei Spurs-Test - und wird gefeiert

Die Tottenham Hotspur haben ihr erstes Heimspiel unter Ange Postecoglou gewonnen - dank Harry Kane, der ungeachtet seiner offenen Zukunft groß auftrumpfte.

Gefeiert: Harry Kane am Sonntag beim Testspiel gegen Donezk. IMAGO/PA Images

Am Freitag hatten die Bosse des FC Bayern das nächste Angebot für Harry Kane abgegeben. Doch die Hoffnung, noch in dieser Woche einen Durchbruch beim Wunschstürmer zu erzielen, scheint sich nicht zu erfüllen. Nach wie vor ist unklar, wie die Antwort der Tottenham Hotspur in Person von Präsident Daniel Levy ausfällt.

Kane scheint der Poker nicht näher zu belasten, zumindest lässt er sich das nicht anmerken. Als die Spurs am Sonntag Schachtar Donezk zu einem Benefiz-Testspiel in der heimischen Arena empfingen - zum ersten Heimspiel von Trainer Ange Postecoglou -, erzielte der 30 Jahre alte Torjäger beim 5:1-Sieg die ersten vier Tore.

Große Ehre für Pyatov - Kane-Hattrick nach der Pause

Nachdem er seine ersten Torchancen noch vergeben hatte, verwandelte Kane nach einem Foul an Neuzugang Maddison einen Elfmeter (38.) und wurde davor und danach von den Tottenham-Fans besungen. Der 39-jährige Pyatov stand dabei schon nicht mehr im Tor der Gäste, er war in seinem letzten Spiel im Donezk-Trikot nach 17 Jahren bereits nach einer Viertelstunde plangemäß ausgewechselt und mit einem Spalier verabschiedet worden.

Obwohl die Spurs mehr vom Spiel hatten, gelang Kelsy kurz vor der Halbzeit der Treffer zum 1:1-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel rückte Kane die Verhältnisse aber schnell wieder gerade: Kopfball nach Maddison-Flanke (50.), Rechtsschuss nach Kulusevski-Pass (55.), Abstauber nach Solomon-Schuss (79.) - mit einem Hattrick stellte Englands Rekordtorschütze auf 4:1. Als der 19-jährige Youngster Scarlett in der Nachspielzeit den Endstand erzielte, war Kane nicht mehr auf dem Rasen. In der 80. Minute entließ ihn Postecoglou unter Standing Ovations in den Feierabend.

Ob es sein letzter Auftritt im Tottenham Hotspur Stadium gewesen ist, bleibt offen. Am Dienstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) beschließen die Spurs beim FC Barcelona ihre Testspielreihe, ehe die neue Premier-League-Saison für sie fünf Tage später beim FC Brentford beginnt.