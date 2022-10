Lloris verschätzt sich folgenschwer: Newcastle schlägt Tottenham und springt auf Platz 4

Newcastle United hat auch bei Tottenham überzeugt und die Spurs mit 2:1 geschlagen. Somit springen die Magpies auf einen Champions-League-Platz - Spurs-Keeper Lloris hatte daran seinen Anteil.

Wenn in der Anfangsphase nicht gerade Newcastle den Ball hatte - in den ersten zehn Minuten waren es um die 80 Prozent Spielanteile -, trat Spurs-Stürmer Son gefährlich in Erscheinung. Tottenham gefiel sich gegen griffige Magpies im Umschaltspiel und klopfte über den Südkoreaner zweimal an. Bei dessen Schlenzer fehlten nur Zentimeter (3.), kurz darauf verhinderte Pope Sons Führung im Eins-gegen-eins (11.).

Nach einer Viertelstunde waren die Spurs dann auch organisiert im Spiel angekommen. Und sie wurden dominanter, während Newcastle sich trotz ansprechender Leistung keine wirklichen Chancen hatte erspielen können. Neben Son trat jetzt auch Kane auf den Plan, gegen den der starke Pope diesmal per Fußabwehr glänzte (29.).

Lloris erweist Tottenham einen Bärendienst

Tottenham war auf einem guten Weg, als Newcastle wieder einen Zahn zulegte. Und die Gunst der Stunde nutzte. Nach Lloris' missratenem Klärungsversuch außerhalb des Strafraums hob Wilson den Ball über den Franzosen in die Maschen (31.), nicht viel später konnte sich Almiron über rechts viel zu leicht gegen mehrere Spurs durchsetzen - und auf 2:0 stellen (40.).

Nach Wiederbeginn machten es die Hausherren wieder etwas besser, obwohl Schär bei einer Ecke aus Spurs-Sicht am 0:3 schnupperte (53.). Direkt im Anschluss gab es dann Ecke für Tottenham, nach der einmal mehr Kane zuschlug - schon sein zehntes Ligator (54.). Die Conte-Elf blieb am Drücker und gestaltete das Spiel wieder offen.

Spurs laufen an - vergeblich

Willocks Schussflanke, von Wilson noch touchiert, hätte für Newcastle zwar zur zeitigen Antwort werden können (57.), in der Folge verloren die Magpies aber ein wenig den Zugriff. Außer dem eingewechselten Perisic (69.) gelang anlaufenden Hausherren jedoch kein brauchbarer Abschluss mehr, weil Newcastle zumindest defensiv bis zum Schlusspfiff überzeugte.

Durch den über weite Strecken eindrucksvollen Auswärtssieg springt Newcastle auf Champions-League-Platz vier, während erneut unterlegene Spurs in Richtung Tabellenspitze Stück für Stück abreißen lassen müssen.