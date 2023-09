Neun Reds unterliegen Tottenham durch spätes Eigentor

Nach einem kuriosen Spiel gewann Tottenham Hotspur mit 2:1 gegen den FC Liverpool, der am Ende fast eine halbe Stunde in doppelter Unterzahl agieren musste. Der Siegtreffer fiel erst tief in der Nachspielzeit durch ein Eigentor.

Im Vergleich zum 2:2 beim FC Arsenal im North London Derby tauschte Spurs-Coach Ange Postecoglou einmal: Richarlison ersetzte Johnson, der mit muskulären Problemen ausfiel.

Bei Liverpool nahm Jürgen Klopp nach dem 3:1 in der Premier League gegen West Ham ebenfalls nur einen Wechsel vor: Gakpo spielte statt Darwin im offensiven Zentrum. Im Vergleich zum 3:0 gegen Leicester im League Cup unter der Woche rotierte der LFC-Coach indes gleich neunmal, einzig Jones und Gakpo begannen erneut.

Jones sieht Rot - Gakpo kontert Son

Von Beginn an entwickelte sich ein temporeiches Spiel, in dem Liverpool zunächst ein leichtes Übergewicht für sich verbuchen konnte. Mac Allister hatte für die Reds früh den ersten klaren Abschluss (4.). Beide Teams griffen mit hohem Pressing früh an und überbrückten das Mittelfeld schnell. Die besseren Chancen hatte zunächst weiter Liverpool: Bei einer Doppelchance scheiterte erst Gakpo und dann Robertson an Vicario (13.), wenig später fälschte Sarr einen wuchtigen Abschluss von Jones gerade noch über die Querlatte ab.

Apropos Jones: Der 22-Jährige rückte in der 24. Minute endgültig in den Mittelpunkt, als er mit offener Sohle Bissouma voll am Bein erwischte. Referee Hooper zückte zunächst die Gelbe Karte, revidierte diese Entscheidung jedoch nach Videostudium und schickte Jones mit Rot vom Feld. Die Spurs übernahmen sofort mehr Spielanteile, doch der erste vermeintliche Treffer gelang der Klopp-Elf durch Luis Diaz nach einem Steilpass. Allerdings ging die Fahne hoch - knappe Entscheidung (35.).

Im direkten Gegenzug gingen die Spurs auf der Gegenseite in Führung. Maddison schickte Richarlison klug steil, Letzterer fand mit dem Außenrist Son, der mühelos vollstreckte (36.). Doch Liverpool konterte in Unterzahl noch vor der Pause: Gakpo traf im Anschluss an eine Standardsituation aus der Drehung zum 1:1-Halbzeitstand (45.+4).

Diogo Jota sieht Ampelkarte - Matip wird zum Unglücksraben

Ohne den Torschützen ging es nach der Pause für Liverpool weiter, denn der Niederländer hatte sich am rechten Bein wehgetan, Diogo Jota kam in die Partie (46.). In numerischer Überzahl nahm die Dominanz der Spurs nach Wiederbeginn schnell zu. Maddison per Schlenzer und Son mit einem wuchtigen Versuch zwangen Alisson zu Glanzparaden (49., 51.). Entlastung von Seiten der Gäste gab es nun kaum mehr.

Und es kam noch dicker für Klopp und sein Team: Denn innerhalb von weniger als zwei Minuten holte sich Diogo Jota mit einem taktischen Foul und dann einem unnötigen Beinstellen die Ampelkarte ab (69.), sodass die Reds nur noch mit acht Feldspielern plus Alisson in die Schlussphase gingen. Tottenham tat sich trotz der numerischen Überlegenheit sehr schwer, überhaupt zu klaren Abschlussaktionen zu kommen. Doch ein unglückliches Eigentor von Matip tief in der Nachspielzeit, der genau in den Winkel des eigenen Tores traf, sorgte am Ende doch noch für jubelnde Spurs (90.+6) - die jetzt Zweiter sind mit nur einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter ManCity.

Tottenham gastiert in der Liga am kommenden Samstag (13.30 Uhr) bei Aufsteiger Luton Town. Liverpool empfängt am Donnerstag zunächst Union Saint-Gilloise in der Europa League (Donnerstag, 21 Uhr), in der Premier League spielen die Reds dann am Sonntag (15 Uhr) bei Brighton & Hove Albion.