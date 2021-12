Robertson trifft und fliegt: Packendes Spektakel zwischen Reds und Spurs endet unentschieden

Nach einem atemberaubenden Schlagabtausch im Norden Londons trennen sich Tottenham und Liverpool mit einem Unentschieden. Dennoch im Mittelpunkt: Ein Platzverweis und der VAR.

Spurs-Trainer Antonio Conte tauschte dabei im ersten Spiel nach den zahlreichen Corona-Infektionen bei den Nordlondonern im Vergleich zum 3:0 gegen Norwich City zu Beginn des Monats gleich die halbe Startelf: Tanganga, Skipp, Höjbjerg, Reguilon und Lucas Moura wurden durch Emerson, Ndombelé, Winks, Sessegnon und Alli ersetzt. Bei Liverpool rotierte Coach Jürgen Klopp im Vergleich zum 3:1 gegen Newcastle dreifach: Milner Keita und Morton ersetzten den corona-positiven Thiago, den anderweitig erkrankten Henderson und Oxlade-Chamberlain, der auf der Bank Platz nahm.

Kane trifft nach Londoner Sturmlauf

Beide Teams zeigten trotz der zahlreichen Wechsel jedoch keinerlei Anlaufschwierigkeiten und lieferten sich von Anpfiff an einen unfassbaren Schlagabtausch. Bereits nach gut 60 Sekunden vergab Robertson die erste große Chance der Partie, ehe Alexander-Arnold mit einem Distanzschuss an Lloris scheiterte (11.). Die folgenden Minuten gehörten dann den Hausherren, bei denen Kane zunächst noch geblockt wurde (13.), bevor er noch in derselben Spielminute die Führung für Tottenham erzielte.

Diese hätte anschließend höher ausfallen müssen, doch Son vergab zwei riesige Möglichkeiten in kürzester Zeit (17., 18.) nach Vorarbeit von Kane, der in der 20. Minute nach einem brutalen Einsteigen gegen Robertson des Feldes hätte verwiesen werden können, aber von Schiedsrichter Paul Tierney nur mit Gelb bestraft wurde. Nach diesen wilden Minuten fanden die Gäste besser in die Partie und kamen durch Keita ihrerseits zur Chance auf den Ausgleich (23.), den Lloris erneut verhinderte.

Diogo Jota gleicht Spektakel aus

Anschließend beruhigte sich das Spiel kurzzeitig ein wenig, nahm aber in der Schlussviertelstunde des ersten Durchgangs nochmal Fahrt auf: Erst verhinderte Alisson mit einer Weltklasseparade das fast sicher geglaubte 2:0 durch Alli (30.), bevor nur fünf Zeigerumdrehungen später Diogo Jota per Kopf den Ausgleich für die Gäste erzielte. Kurz danach forderte Liverpool nach einem Schubser von Emerson Royal gegen den einschussbereiten Jota im Strafraum vergeblich Elfmeter (37.). Auch hier griff der VAR nicht ein.

Die Gäste waren jetzt aber am Drücker und trafen durch den stark aufspielenden Mané den Querbalken (42.). Im Anschluss bereitete der Angreifer direkt die nächste Großchance durch Alexander-Arnold vor (43.). Den Schlusspunkt eines atemberaubenden ersten Durchgangs setzten die Spurs, doch Kane verstolperte mit dem Halbzeitpfiff (45.+4.)

Nach der phänomenalen ersten Hälfte, startete auch der zweite Durchgang mit einer frühen Torchance für die Gäste, die diesmal Diogo Jota verpasste (48.). Dieser folgten in zwei Hochkaräter der Spurs durch Kane, der einmal an Alisson scheiterte (55.) und anschließend knapp über das Gehäuse zielte (56.). Anschließend nahmen sich die Teams eine kleine Kunstpause, bevor ein wildes Hin und Her die Schlussphase einläutete.

Robertson fliegt nach Führungstreffer

Eröffnet wurde dieses von Robertson, der in der 69. Minute zur Gästeführung traf, die aber nur fünf Minuten Bestand hatte, ehe Son einen Patzer von Alisson zum Ausgleich nutzte (74.). Kurz darauf wurde der Torschütze des zweiten Liverpool-Treffers nach einem VAR-Eingriff mit Rot des Feldes verwiesen (77.). Die richtige Entscheidung, auch wenn sich nicht nur Klopp fragte, warum der VAR bei Kanes Foul im ersten Durchgang nicht eingegriffen hatte. In Folge flachte das Spiel, das im zweiten Durchgang insgesamt nicht mehr ganz an die immense Qualität der ersten Hälfte heranreichte, etwas ab. Tottenham schaffte es in den Schlussminuten zwar noch zwei mal gefährlich in den Strafraum, wurde aber zunächst von Konaté verteidigt (85.), ehe Kane bei der letzten Aktion des Spiels im Abseits stand (90.+3).

Es blieb somit beim 2:2, durch das Liverpool Tabellenführer Manchester City nach dessen 4:0 bei Newcastle auf drei Punkte ziehen lassen muss. Die Reds, am Mittwochabend (20.45) zunächst im League Cup gegen Leicester gefordert, werden alles daran setzen am Boxing Day (Sonntag, 13.30 Uhr) gegen Leeds wieder einen Dreier einzufahren. Tottenham bleibt vorerst Siebter und hat aufgrund der Nachholpartien die internationalen Plätze fest im Blick. Auch die Spurs sind am Boxing Day im Einsatz - Gegner ab 16 Uhr ist Crystal Palace. Vorausgesetzt natürlich, die Premier League entscheidet sich nicht doch, den Spielbetrieb wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante zu unterbrechen.