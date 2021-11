Contes Heim-Debüt in der Liga: Verändertes Tottenham dreht das Spiel

Tottenham enttäuschte in der ersten Hälfte, bog einen Rückstand gegen ein zunächst starkes Leeds aber in ein 2:1 um. Das Aluminium spielte gleich mehrmals eine Rolle.

"Oh when the Spurs go marching in", sangen ihre Fans im neuem Stadion, wo ihr noch neuerer Trainer Antonio Conte sein Liga-Debüt gab. Doch vom Anpfiff weg bestimmte Leeds, das sich trotz Tabellenplatz 17 nicht in eine Außenseiterrolle drängen lassen wollte, das Geschehen.

Phillips prüfte Lloris per Freistoß früh (2.), wenig später fehlten bei Dallas' Distanzschuss nur Zentimeter (8.). Stark pressende Gäste kontrollierten weite Teile der ersten Hälfte, Tottenham kam kaum zur Entfaltung. Goalgetter Kane hätte zumindest beinahe eine sehr gute Kopfballchance verbucht, doch Cooper kam ihm noch rechtzeitig in die Quere (32.).

Weil Leeds im Duell zweier starker Defensiven gefährlicher blieb - Forshaws Fackel zischte nur knapp am Kreuzeck vorbei (41.) -, ging die Pausenführung in Ordnung: James drückte Harrisons Vorlage nach starkem Dribbling am zweiten Pfosten über die Linie (44.).

Alu-Pech und Alu-Glück

Nach der Pause sahen ihre Fans spürbar veränderte Spurs, die gerade im Spiel nach vorne ganz anders auftraten. Schon nach wenigen Sekunden spielte Lucas Moura Kane frei, dessen Schuss Keeper Meslier noch irgendwie an den Pfosten lenkte (46.). Kurz darauf hatte Tottenham noch mal Alu-Pech, als Sons abgefälschte Hereingabe am Querbalken landete (51.).

Doch die Kräfteverhältnisse hatten sich geändert, von Leeds kam nach James' Abschluss (47.) kaum mehr was, weil nun Tottenham den Ton angab. Höjbjergs Ausgleich per Aufsetzer nach Vorarbeit von Lucas Moura war die logische Konsequenz (58.).

Die Spurs drückten anschließend weiter, spielten selbstverständlich auf Sieg. Beim nächsten Alu-Treffer hatten sie dann Glück im Unglück: Diers abgefälschter Freistoß landete zwar am Pfosten, sprang dann aber dem durchlaufenden Reguilon vor die Füße, der problemlos auf 2:1 stellte (69.).

Leeds in Abstiegsgefahr

Für die Whites war eigentlich nur noch Entlastung drin - und wenn die Spurs organisiert standen, gab es kaum ein Durchkommen. Torschütze James konnte Lloris nicht entscheidend prüfen (74.), Lucas Moura (78.) und Son (80.) schnupperten auf der Gegenseite mit gleichem Stilmittel an der Vorentscheidung. Die war allerdings nicht mehr nötig, die Londoner brachten die knappe Führung über die Zeit.

Während die Spurs durch den Heimsieg auf Rang sieben springen, steht Leeds in der zweiten Saison nach dem Aufstieg nur noch zwei Zähler und einen Platz über dem Strich.