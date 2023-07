Kane vom Punkt und Richarlison mit Dreierpack: Spurs siegen nach Rückstand

Tottenham Hotspur hat trotz eines Rückstandes einen deutlichen Sieg gegen die Lion City Sailors einfahren können. Insbesondere Angreifer Richarlison wusste in Singapur zu überzeugen.

Mit einer Startaufstellung, die durchaus auch am ersten Spieltag der Premier League so auf dem Platz stehen könnte, schickte Tottenhams neuer Trainer Ange Postecoglou sein Team in das Duell mit den Lion City Sailors aus Singapur. Neben Stürmer und Kapitän Kane, der weiterhin im Fokus des FC Bayern steht, begannen dabei beispielsweise ebenso die Offensivspieler Son, Kulusevski und Neuzugang Maddison von Anfang an.

Kane gleicht kurz vor der Pause vom Punkt aus

Im Nationalstadion von Singapur, das rund 55.000 Zuschauern Platz bietet, verlief der Start der Partie aus Sicht der Spurs dabei nicht wie gewünscht. Nach einem Stellungsfehler von Rechtsverteidiger Pedro Porro, der eine Hereingabe von der rechten Außenbahn unterschätzt hatte, brachte Anuar den heimischen Underdog nach 14 Minuten in Führung.

Fortan waren es jedoch die Engländer, die dem nächsten Treffer bedeutend näher kamen und schließlich auch zum Ausgleich trafen. Während Maddison erst im Duell mit dem gegnerischen Keeper das Nachsehen hatte (37.), sorgte Kane praktisch mit dem Pausenpfiff per Strafstoß für das Remis nach dem ersten Durchgang (45.+4).

Elf Wechsel zur Pause - Dreierpacker Richarlison überragt

Mit einer vollständig veränderten Formation kam Tottenham anschließend aus der Kabine - wobei insbesondere Richarlison auf Anhieb zu überzeugen wusste. Der Brasilianer, der Kane im Sturmzentrum ersetzte, schnürte mit einem Abstauber (48.) sowie einem Kopfballtreffer (52.) nicht nur in wenigen Minuten einen Doppelpack, sondern führte seine Mannschaft auch entscheidend in Richtung des ersten Sieges in der laufenden Saisonvorbereitung.

Komplett abgerundet wurde das Ergebnis durch Lo Celsos Treffer in der 73. Minute derweil noch nicht, denn auch der Mann des Spiels hatte kurz vor dem Abpfiff noch nicht genug. Über wenige Stationen kombinierte sich Tottenham durch das Zentrum und setzte so erneut Richarlison in Szene, der per lässigem Chip dem Schlussmann in der ersten Minute der Nachspielzeit keine Chance ließ.

Am 6. August wartet auf die Spurs das nächste Testspiel, wenn Shaktar Donezk bei den Londonern gastiert. Fünf Tage vor dem Premier-League-Auftakt beim FC Brentford steht darüber hinaus noch die Generalprobe gegen den spanischen Meister FC Barcelona auf dem Programm der Engländer (8. August).