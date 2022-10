Dank Leistungssteigerung in Hälfte zwei: Spurs bauen Heimserie aus

Die Tottenham Hotspur gewinnen auch ihr fünftes Premier-League-Heimspiel der Saison. Die Londoner taten sich beim 2:0 gegen Everton in Durchgang eins schwer, profitierten beim Führungstreffer dann von einem Pickford-Aussetzer.

Harry Kane sorgte vom Punkt für die Führung. IMAGO/Uk Sports Pics Ltd

Everton, bei denen Frank Lampard nach der 1:2-Niederlage gegen Manchester United nur den gesperrten Gordon durch McNeil ersetzte, hatte augenscheinlich die richtigen Lehren aus dem letzten Auftritt im Tottenham Hotspur Stadium gezogen (im März gab es ein 0:5) und fokussierte sich dementsprechend auf die Defensivarbeit.

Die Spurs, die im Vergleich zum 3:2 gegen Eintracht Frankfurt auf drei Positionen verändert begannen (Doherty, Davies und Perisic für Sessegnon, Lenglet sowie Emerson Royal), hatten Probleme, die engmaschige-Defensive zu knacken: Außer Distanzschüsse, in die sich immer wieder ein Everton-Verteidiger reinschmiss, fiel den Hausherren nichts ein.

Gray und Onana verpassen das 1:0

Zielstrebiger im Offensivspiel waren hingegen die Toffees. Da aber Gray nach einem langen Ball von Coady als auch Onana nach einem Missverständnis von Höjbjerg und Romero die Kaltschnäuzigkeit vermissen ließen (23., 44.), ging es torlos in die Kabinen.

In der Pause schien Antonio Conte die richtigen Worte gefunden zu haben: Die Spurs erhöhten nach Wiederanpfiff den Druck und kamen daher auch zwangsläufig zu Chancen. Zunächst scheiterte Kane erst mit seinem Volleyschuss an Pickford, dann verzog Son den Abstauber (53.).

Nach Pickford-Fehler: Kane trifft vom Punkt

Das Duell zwischen den beiden englischen Nationalspielern sollte in der Folge aber nochmal im Mittelpunkt stehen. Als der Schlussmann einen Doherty-Schuss nach vorne abklatschen ließ, reagierte Kane schnell und wurden dann von Pickford zu Boden gebracht - den fälligen Strafstoß verwandelte der Stürmer gewohnt sicher (59.).

Nach dem Führungstreffer nahmen die Hausherren Tempo raus. Das konnten sie sich auch erlauben, weil Everton seiner Taktik bis in die Schlussphase treu blieb und erst gut acht Minuten vor dem Ende ins Risiko ging. Die Strafe folgte prompt: Nach einem feinen Zuspiel von Bentancur machte Höjbjerg den Deckel drauf (86.).

Spurs schließen vorübergehend zu Manchester City auf

Durch den fünften Erfolg im fünften Premier-League-Heimspiel schließen die Spurs zumindest vorübergehend zu Manchester City auf, das am Sonntag in Liverpool (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert.

Für Tottenham geht bereits am Mittwoch mit einem Verfolgerduell weiter. Die Spurs gastieren im Old Trafford bei Manchester United (21.15 Uhr). Everton ist kurz zuvor in Newcastle zu Gast (20.30 Uhr).