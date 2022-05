Kane verwandelt eiskalt: Spurs setzen Lauf fort

Im Kampf um die Champions League hat Tottenham Hotspur nach dem Derbysieg bei Arsenal gegen den FC Burnley nachgelegt. Matchwinner war um ein neues Harry Kane.

Mit einem Kopfball nach 17 Minuten meldete Kane die Spurs, die zuletzt 3:0 gegen Arsenal gewonnen hatten, an. Ansonsten blieben die Hausherren im ersten Durchgang gegen Burnley um den Premier-League-Trainer des Monats April, Michael Jackson, blass. Die äußerst defensiven Gäste wurden mit Cornet gefährlich vorstellig, Lloris parierte jedoch (28.).

Kurz nachdem Kane die beste Chance der ersten Hälfte vergeben hatte (45.+4), schaltete sich der VAR ein. Der Grund: Ein Handspiel von Barnes, das im Nachgang mit Elfmeter geahndet wurde. Der Spurs-Stürmer verwandelte sicher (45.+8).

Pope bleibt Sieger gegen Son

In Durchgang zwei wurden die Gäste zwangsläufig offensiver, was im Gegenzug den Londonern größere Räume bot. Auf der einen Seite jagte Barnes den Ball an den Pfosten (61.), auf der anderen scheiterte Son an Pope (65.). Auch in der Schlussphase konnte der Koreaner den starken Clarets-Keeper nicht mehr überwinden (82.). So setzen die Spurs ihren Lauf auch gegen das leidenschaftliche Burnley fort und bleiben im Rennen um die Champions-League-Ränge.

Am letzten Spieltag am Sonntag (15 Uhr) ist Tottenham bei Schlusslicht Norwich zu Gast. Für Burnley, das weiter gegen den Abstieg kämpft, steht am Donnerstag (21 Uhr) noch das Nachholspiel bei Aston Villa an.